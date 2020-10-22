"Партии Шария" дают разные определения. Пророссийская партия в Украине, которая ведет кремлевскую пропаганду и пропагандирует украинофобию. Украинская оппозиционная партия, которая критикует власть и СМИ.

Сайт 24 канала накануне местных выборов 2020 года разбирался, что собой представляет "Партия Шария", какова ее идеология и программа.

Актуально! "Партию Шария" хотят запретить в Украине: в суд обратился Шарий

История создания

Юридически политическая сила, на основе которой была создана "Партия Шария", зарегистрирована в 2015 году под названием "Объединенная Украина".

Перед парламентскими выборами 2019 года скандальный блогер Анатолий Шарий спросил у подписчиков мнение о формировании собственной политической силы. А через несколько дней заявил о регистрации новой партии. Новосозданное объединение возглавила журналистка Антонина Белоглазова. Партия насчитывала всего 30 кандидатов. Самому Шарию было отказано в регистрации, поскольку он проживает за границей с 2012 года.

Предвыборная агитация Шария сопровождалась акциями, митингами, скандалами и избиением сторонников блогера. Постоянное внимание к партии обеспечило политсиле 2,2% голосов на парламентских выборах.

После сообщения Белоглазовой о выходе из редакции ресурса Шарій.net председателем партии стала жена Шария Ольга Бондаренко. В Едином реестре общественных формирований указано, что в руководство политической силы входят Ольга Бондаренко и Александр Вьюник. Последний руководил рядом предприятий, работал в Минтрансе и секретариате Президента Украины Виктора Ющенко.



Политические оппоненты регулярно ломают палатки "Партии Шария" / Фото: Правый сектор / Харьковщина/Facebook

На сайте "Партии Шария" указано, что в ряды партии входит более 230 тысяч человек (с манипуляционным примечанием, что цифра меняется каждые 5 минут), а сам блогер рассказывает, что его политсила насчитывает 24 областных и 53 опорных штабы в Украине. Другие данные подает Единый государственный реестр, который зафиксировал 16 областных и 1 городскую организацию в Киеве.

Идеология и цель партии

На официальных страницах "Партии Шария" указано, что в основу идеологии положено либертарианство, а социальной основой политсилы является средний класс.

Партия указывает, что целью их деятельности является содействие утверждению принципов демократии и свободное выражение своей гражданской позиции. Однако на практике часто такое позиционирование, как свидетельствует расследование BIHUS Info, расходится с высказываниями самого Шария и его команды.

Лидеры партии

Руководителем партии указана жена Анатолия Шария – Ольга Бондаренко. Вместе с ней в руководство политсилы, как отмечалось выше, входит Александр Вьюник.

Ранее партию возглавляла журналистка издания Шарій.net Антонина Белоглазова.

Рейтинг партии

По данным группы "Рейтинг" по состоянию на октябрь, "Партию Шария" готовы поддержать 2,5% избирателей, которые примут участие в местных выборах.

Откуда деньги? "Партию Шария" финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта, – расследование



Автопробег в поддержку "Партии Шария" / Фото: пресс-служба партии

Программа

В основу программы "Партии Шария" заложена идея об обновлении властного аппарата.

Это, по мнению политсли, возможно путем:

повышение уровня образования;

поддержки творческой молодежи;

повышение уровня управленческого образования молодежи;

отстаивание и защита интересов молодого населения;

поддержка культуры и предпринимательства.

Также партия выступает за совершенствование и внесение изменений в систему налогообложения (снижение налога на прибыль, возможность внедрения нефиксированного НДС и введение европейской системы кредитования).

Свой курс "Партия Шария" предлагает по приватизации – в частности, передать под приватизацию неликвидные предприятия, которые приносят убытки, и сохранить государственную монополию на недра, землю, табак, алкоголь, транспорт, оборонную промышленность, газ, нефть, порты и взлетно-посадочные полосы.