"Партії Шарія" дають різні визначення. Проросійська партія в Україні, яка веде кремлівську пропаганду та пропагує українофобію. Українська опозиційна партія, яка критикує владу і ЗМІ.

Сайт 24 каналу напередодні місцевих виборів 2020 розбирався, що собою представляє "Партія Шарія", яка її ідеологія і програма.

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Історія створення

Юридично політична сила, на основі якої було створено "Партію Шарія", зареєстрована в 2015 році під назвою "Об’єднана Україна".

Перед парламентськими виборами 2019 року скандальний блогер Анатолій Шарій запитав у підписників думку щодо формування власної політичної сили. А через кілька днів заявив про реєстрацію нової партії. Новостворене об’єднання очолила журналістка Антоніна Бєлоглазова. Партія нараховувала всього 30 кандидатів. Самому Шарію було відмовлено в реєстрації, оскільки він проживає за кордоном з 2012 року.

Передвиборча агітація Шарія супроводжувалася акціями, мітингами, скандалами та побиттям прихильників блогера. Постійна увага до партії забезпечила політсилі 2,2% голосів на парламентських виборах.

Після повідомлення Бєлоглазової про вихід з редакції ресурсу Шарій.net, головою партії стала дружина Шарія – Ольга Бондаренко. В Єдиному реєстрі громадських формувань зазначено, що до керівництва політичної сили входять Ольга Бондаренко та Олександр В’юник. Останній керував низкою підприємств, працював у Мінтрансі та секретаріаті Президента України Віктора Ющенка.



Політичні опоненти регулярно ламають палатки "Партії Шарія" / Фото: Правий сектор / Харківщина/Facebook

На сайті "Партії Шарія" вказано, що до лав партії входить понад 230 тисячі осіб (з маніпулятивною приміткою, що цифра змінюється кожні 5 хвилин), а сам блогер розповідає, що його політсила налічує 24 обласні та 53 опорні штаби в Україні. Інші дані подає Єдиний державний реєстр, який зафіксував 16 обласних та 1 міську організацію в Києві.

Ідеологія та мета партії

На офіційних сторінках "Партії Шарія" зазначено, що в основу ідеології покладено лібертаріанство, а соціальною основою політсили є середній клас.

Партія вказує, що метою їх діяльності є сприяння утвердженню принципів демократії та вільне висловлення своєї громадянської позиції. Однак на практиці часто таке позиціонування, як свідчить розслідування BIHUS Info, розходиться з висловлюваннями самого Шарія та його команди.

Лідери партії

Очільником партії зазначена дружина Анатолія Шарія – Ольга Бондаренко. Разом з нею до керівництва політсили, як зазначалося вище, входить Олександр В’юник.

Раніше партію очолювала журналістка видання Шарій.net Антоніна Бєлоглазова.

Рейтинг партії

За даними групи "Рейтинг" станом на жовтень, "Партію Шарія" готові підтримати 2,5% виборців, які високоймовірно візьмуть участь у місцевих виборах.

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Автопробіг на підтримку "Партії Шарія" / Фото: пресслужба партії

Програма

В основу програми "Партії Шарія" закладено ідею про оновлення владного апарату.

Це, на думку політсли, можливо шляхом:

підвищення рівня освіти;

підтримки творчої молоді;

підвищення рівня управлінської освіти молоді;

відстоювання та захист інтересів молодого населення;

підтримка культури та підприємництва.

Також партія виступає за вдосконалення і внесення змін до системи оподаткування (зниження податку на прибуток, можливість впровадження нефіксованого ПДВ та запровадження європейської системи кредитування).

Свій курс "Партія Шарія" пропонує щодо приватизації – зокрема, передати під приватизацію неліквідні підприємства, які приносять збитки, та зберегти державну монополію на: надра, землю, тютюн, алкоголь, транспорт, оборонну промисловість, газ, нафту, порти та злітно-посадкові смуги.