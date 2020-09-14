Резников прокомментировал ход переговоров с Россией и резонансное заявление Козака
Переговоры политических советников глав государств "нормандской четверки" 11 сентября в Берлине были сложными, но рабочими. В то же время Украина не давала России обещаний относительно каких-либо изменений в законодательстве о местных выборах.
Об этом говорил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, пишет РБК-Украина. Он также добавил, что переговоры не завершены, совместное заявление сформулируют на новой встрече, которая состоится в скором времени.
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О ходе переговоров в Берлине
Политические советники обсудили несколько важных гуманитарных вопросов:
- Вопрос продления режима прекращения огня на Донбассе.
- Вопрос взаимного обмена пленными или удерживаемыми лицами.
- Вопрос разминирования.
- Вопрос допуска Красного Креста к пленным, заключенным.
- Другие вопросы, о которых говорилось и на предыдущей встрече лидеров стран в Париже в декабре 2019.
О постановлении Рады по выборам на Донбассе
Резников отметил, что украинская сторона не обещала России пересмотреть постановление Верховной Рады о проведении местных выборов.
- Россиян только проинформировали, что в парламенте действительно зарегистрирована инициатива об корректировке этого постановления. Поэтому никто на суверенитет украинского парламента не посягает.
Таким образом Алексей Резников отреагировал за заявление представителя Путина Дмитрия Козака о том, что Украина согласилась в ближайшее время пересмотреть постановление Рады о местных выборах (в части о том, что в ОРДЛО их провести невозможно, пока там присутствуют военные России и неконтролируемая граница).
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