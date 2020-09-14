Переговоры политических советников глав государств "нормандской четверки" 11 сентября в Берлине были сложными, но рабочими. В то же время Украина не давала России обещаний относительно каких-либо изменений в законодательстве о местных выборах.

Об этом говорил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, пишет РБК-Украина . Он также добавил, что переговоры не завершены, совместное заявление сформулируют на новой встрече, которая состоится в скором времени.

Важно Встреча советников "нормандской четверки": о чем договорились, а что стало "камнем преткновения"

О ходе переговоров в Берлине

Политические советники обсудили несколько важных гуманитарных вопросов:

Вопрос продления режима прекращения огня на Донбассе.

Вопрос взаимного обмена пленными или удерживаемыми лицами.

Вопрос разминирования.

Вопрос допуска Красного Креста к пленным, заключенным.

Другие вопросы, о которых говорилось и на предыдущей встрече лидеров стран в Париже в декабре 2019.

Важно: по словам Резникова, говорить о договоренностях, которые можно было бы оформить на бумаге и подписать – рано. Но хорошо, что не было противоречий в вопросе продолжения режима прекращения огня на Донбассе.

О постановлении Рады по выборам на Донбассе

Резников отметил, что украинская сторона не обещала России пересмотреть постановление Верховной Рады о проведении местных выборов.

Россиян только проинформировали, что в парламенте действительно зарегистрирована инициатива об корректировке этого постановления. Поэтому никто на суверенитет украинского парламента не посягает.

Таким образом Алексей Резников отреагировал за заявление представителя Путина Дмитрия Козака о том, что Украина согласилась в ближайшее время пересмотреть постановление Рады о местных выборах (в части о том, что в ОРДЛО их провести невозможно, пока там присутствуют военные России и неконтролируемая граница).