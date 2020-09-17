Переговори політичних радників глав держав "нормандської четвірки" 11 вересня у Берліні були складними, але робочими. Водночас Україна не давала Росії обіцянок щодо якихось змін у законодавстві про місцеві вибори.

Про це говорив віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, пише РБК-Україна. Він також додав, що переговори не завершені, спільну заяву сформулюють на новій зустрічі, яка відбудеться незабаром.

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Про хід переговорів у Берліні

Політичні радники обговорили кілька важливих гуманітарних питань:

Питання продовження режиму припинення вогню на Донбасі.

Питання взаємного обміну полоненими чи утримуваними особами.

Питання розмінування.

Питання допуску Червоного Хреста до полонених, ув'язнених.

Інші питання, про які мовилося й на попередній зустрічі лідерів країн у Парижі в грудні 2019.

Важливо: за словами Резнікова, говорити про домовленості, які можна було б оформити на папері й підписати – зарано. Але добре, що не було протиріч у питанні продовження режиму припинення вогню на Донбасі.

Про постанову Ради щодо виборів на Донбасі

Резніков наголосив, що українська сторона не обіцяла Росії переглянути постанову Верховної Ради про проведення місцевих виборів.

Росіян лише проінформували, що у парламенті дійсно зареєстрована ініціатива відкоригувати цю постанову. Тож ніхто на суверенітет українського парламенту не посягає.

У такий спосіб Олексій Резніков відреагував за заяву представника Путіна Дмитра Козака про те, що Україна погодилася найближчим часом переглянути постанову Ради про місцеві вибори (в частині про те, що в ОРДЛО їх провести неможливо, поки там присутні військові Росії та неконтрольований кордон).

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