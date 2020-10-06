Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в Украине не нужно будет вводить чрезвычайное положение из-за стремительного увеличения больных COVID-19. По его словам, на сегодня СНБО не проявляла инициативы по его введению, поэтому вопрос о выборах не поднимают также.

Перенос местных выборов невозможен, ведь на сегодня нет законных оснований для изменения даты голосования. Об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире канала "112 Украина".

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Как отметил председатель Верховной Рады, единственным исключением может быть указ Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения, который должно одобрить правительство.

СНБО дает на подпись президенту предложение о введении чрезвычайного положения. После этого Верховная Рада либо одобряет, либо не одобряет проведение выборов,

– заявил Разумков.

Однако он подчеркнул, что введение военного или чрезвычайного положения возможно только на 30 дней. После этого правительство также принимает решение о его продлении. Как отметил Разумков, на сегодня Совет национальной безопасности и обороны не проявлял такую инициативу, поэтому соответствующего указа нет. Учитывая условия, в которых сейчас находится Украина, местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года, как это и запланировано. Он отметил, что все необходимые процессы для проведения выборов уже начаты.

"Верховная Рада по этим причинам не планирует пока собираться. Будем надеяться, что для перехода к такой ситуации не будет оснований", – добавил председатель Верховной Рады.



Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала

