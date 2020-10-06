Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що в Україні не потрібно буде запроваджувати надзвичайний стан через стрімке збільшення хворих на COVID-19. За його словами, на сьогодні РНБО не виявляла ініціативи щодо його введення, тому питання про вибори не порушують також.

Перенесення місцевих виборів неможливе, адже на сьогодні немає законних підстав для зміни дати голосування. Про це Дмитро Разумков заявив в ефірі каналу "112 Україна".

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Як зазначив голова Верховної Ради, єдиним винятком може бути указ Володимира Зеленського про запровадження надзвичайного стану, який повинен схвалити уряд.

РНБО дає на підпис президенту пропозицію щодо введення надзвичайного стану. Після цього Верховна Рада або схвалює, або не схвалює проведення виборів,

– заявив Разумков.

Однак він наголосив, що введення військового або надзвичайного стану можливе тільки на 30 днів. Після цього уряд також ухвалює рішення щодо його продовження. Як зазначив Разумков, на сьогодні Рада національної безпеки та оборони не виявляла таку ініціативу, тому відповідного указу немає. Зважаючи на умови, у яких зараз перебуває Україна, місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня 2020 року, як це й заплановано. Він зазначив, що усі необхідні процеси для проведення виборів вже розпочато.

"Верховна Рада з цих причин не планує поки що збиратися. Будемо сподіватися, що для переходу до такої ситуації не буде підстав", – додав голова Верховної Ради.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу

