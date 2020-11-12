Центральная избирательная комиссия не может объявить 100% результатов выборов из-за того, что некоторые проигравшие кандидаты не хотят мириться с поражением. Они стараются сделать все, чтобы голоса пересчитывали снова и снова.

В частности, такая ситуация продолжается в Черновицкой, Васильковской и Марганецкой городских ТИК. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.

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По словам Семенюка, в Марганецкой городской ТИК идет очень жестокая борьба, ведь кандидат от ОПЗЖ проиграл своему сопернику в 5 голосов. Он не хочет признавать поражение.

Такая же история в Черновцах и Василькове. Там тоже маленький отрыв между 2 кандидатами и он вдохновляет проигравших бороться до конца,

– заметил политолог.

Семенюк: Кандидаты используют разные способы

Как отметил политолог, кандидаты настолько несогласны с малым отрывом, что пытаются использовать любые методы для того, чтобы снова пересчитали голоса.

"Это не может и не будет продолжаться бесконечно, ведь в компетенции и возможностях ЦИК есть самостоятельно установить результаты. Я ожидаю, что ЦИК возьмет инициативу на себя и самостоятельно установит результаты на тех участках, где отдельные кандидаты ставят под сомнение волеизъявление граждан", – подчеркнул Семенюк.

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Незаконные действия не допустят, – политолог

По мнению Семенюка, незаконным способом завоевать победу – малореально. "Последние парламентские выборы показали очень синхронную работу Нацполиции и "Опоры". Это первая модель, когда государственные и общественные институты работают на одну цель", – сказал политолог.

Семенюк отметил, что вряд ли проигравшие будут рисковать, используя незаконные способы, ведь за такие действия грозит уголовная ответственность.

"Попасть в тюрьму за фальсификации на выборах – такое дело, не стоит того. Проиграл – готовься к следующим выборам, иди в оппозицию. Демократия дает разный инструментарий для того, чтобы реализовать себя за пределами государственной власти. Мы уже переходим в этап, когда все "решалы" по избирательным участкам вошли в историю", – подытожил Семенюк.

Справка. Местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Однако во многих городах состоится второй тур выборов. Подробнее читайте по ссылке.