Центральна виборча комісія не може оголосити 100% результатів виборів через те, що деякі кандидати, які програли, не хочуть миритись з поразкою. Вони намагаються зробити все, аби голоси перераховували знову і знову.

Зокрема, така ситуація триває в Чернівецькій, Васильковській та Марганецькій міських ТВК. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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За словами Семенюка, у Марганецькій міській ТВК триває дуже жорстока боротьба, адже кандидат від ОПЗЖ програв своєму супернику у 5 голосів. Він не хоче визнавати поразку.

Така ж історія є в Чернівцях та Василькові. Там теж малий відрив між 2 кандидатами і він надихає тих, хто програв, боротись до кінця,

– зауважив політолог.

Семенюк: Кандидати використовують різні способи

Як зазначив політолог, кандидати настільки незгідні з малим відривом, що намагаються використати будь-які методи для того, щоб знову перерахували голоси.

"Це не може і не буде тривати нескінченно, адже в компетенції і можливостях ЦВК є самостійно встановити результати. Я очікую, що ЦВК візьме ініціативу на себе і самостійно встановить результати на тих дільницях, де окремі кандидати ставлять під сумнів волевиявлення громадян", –наголосив Семенюк.

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Незаконних дій не допустять, – політолог

На думку Семенюка, в незаконний спосіб вибороти перемогу – малореально. "Останні парламентські вибори показали дуже синхронну роботу Нацполіції та "Опори". Це перша модель, коли державні та громадські інституції працюють на одну мету", – сказав політолог.

Семенюк зазначив, що навряд чи ті, хто програли, будуть ризикувати, використовуючи незаконні способи, адже за такі дії загрожує кримінальна відповідальність.

"Потрапити у буцегарню через фальсифікацію на виборах – така справа, не варте того. Програв – готуйся до наступних виборів, йди в опозицію. Демократія дає різний інструментарій для того, щоб реалізувати себе за межами державної влади. Ми вже переходимо в етап, коли всі "рішали" по виборчих дільницях увійшли в історію", – підсумував Семенюк.

Довідка. Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Однак у багатьох містах відбудеться другий тур виборів. Детальніше читайте за посиланням.