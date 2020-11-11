Подсчет голосов на местных выборах в Украине затянулся. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал письмо в Центральную избирательную комиссию с призывом немедленно установить и обнародовать результаты голосования.

Экс-глава ЦИК Андрей Магера сказал, что есть конкретные причины, почему сейчас такая ситуация. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Почему затянули подсчет голосов

По его словам, есть 2 причины, почему подсчет голосов затянули:

объективная причина. Пока невозможно установить выборы городских голов там, где назначили повторное голосование. Оно состоится 15 и 22 ноября;

субъективная причина. Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия по надуманным основаниям назначила повторный подсчет голосов на некоторых избирательных участках. ЦИК отменил это решение и обязал установить результаты выборов и до утра 12 ноября прислать соответствующую информацию.

Эксперт отметил, что есть серьезная проблема в Марганце. Там ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава комиссии за систематические нарушения закона. Но теперь комиссия делает то же самое-не устанавливает результаты выборов.

Мы не можем исключать того, что избирательная комиссия будет вынуждена установить результаты выборов в Марганце. Потому что другого варианта восстановить нарушения в избирательных правах избирателей, жителей соответствующей общины и кандидатов на выборах, я не вижу,

– отметил Магера.

Украинские политики себя обманули

Экс-заместитель председателя ЦИК подтвердил, что украинские политики, которые есть в парламенте, сами себя обманули, когда ввели пропорциональную систему на выборах в местные органы власти.

"Они почему-то подумали, что местные политики побегут как цуцики в их партии и будут просить, чтобы их баллотировали. Но так не случилось", – сказал Магера.

Нарушения на местных выборах

Эксперт отметил, что на местных выборах 2020 было очень много нарушений, это напоминает 2010 год. Он отметил: "На выборах 2015 года были другие проблемы, но такого откровенного, наглого нарушения закона не было".

Избирательный процесс во время карантина

Также он добавил, что карантин выходного дня никоим образом не повлияет на избирательный процесс. "Избиратели по прежнему смогут беспрепятственно зайти в помещение избирательной комиссии и проголосовать, то есть реализовать свое избирательное право", – подчеркнул Магера.