Підрахунок голосів на місцевих виборах в Україні затягнувся. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов написав листа до Центральної виборчої комісії із закликом негайно встановити та оприлюднити результати голосування.

Ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера сказав, що є конкретні причини, чому зараз така ситуація. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Чому затягнули підрахунок голосів

За його словами, є 2 причини, чому підрахунок голосів затягнули:

об'єктивна причина . Поки що неможливо встановити вибори міських голів там, де призначили повторне голосування. Воно відбудеться 15 та 22 листопада;

. Поки що неможливо встановити вибори міських голів там, де призначили повторне голосування. Воно відбудеться 15 та 22 листопада; суб'єктивна причина. Чернівецька міська територіальна виборча комісія за надуманими підставами призначила повторний підрахунок голосів на деяких виборчих дільницях. ЦВК скасувало це рішення і зобов'язало встановити результати виборів та до ранку 12 листопада надіслати відповідну інформацію.

Експерт відзначив, що є серйозна проблема у Марганці. Там ЦВК достроково припинила повноваження усього складу комісії за систематичні порушення закону. Але тепер комісія робить те саме – не встановлює результати виборів.

Ми не можемо виключати того, що виборча комісія буде змушена встановити результати виборів в Марганці. Тому що іншого варіанту відновити порушення у виборчих правах виборців, жителів відповідної громади й кандидатів на виборах, я не бачу,

– зазначив Магера.

Українські політики себе обманули

Ексзаступник голови ЦВК ствердив, що українські політики, які є у парламенті, самі себе обманули, коли запровадили пропорційну систему на виборах до місцевих органів влади.

"Вони чомусь подумали, що місцеві політики побіжать як цуцики до їхніх партій і проситимуть, щоб їх балотували. Але так не сталось", – сказав Магера.

Порушення на місцевих виборах

Експерт відзначив, що на місцевих виборах 2020 було дуже багато порушень, це нагадує 2010 рік. Він зазначив: "На виборах 2015 року були інші проблеми, але такого відвертого, нахабного порушення закону не було".

Виборчий процес під час карантину

Також він додав, що карантин вихідного дня жодним чином не вплине на виборчий процес. "Виборці як і раніше матимуть змогу безперешкодно зайти у приміщення виборчої комісії та проголосувати, тобто реалізувати своє виборче право", – наголосив Магера.