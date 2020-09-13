Политолог Владимир Фесенко считает, что "Слуга народа" не готова пока идти на выборы в органы местного самоуправления. Эксперт в комментарии для 24 канала назвал причины.

Команда Зеленского очень хотела досрочных местных выборов, ведь после успешных президентских и парламентских кампаний, "Слуга народа" планировала взять мэров в крупных городах и получить монобольшинство в органах местного самоуправления. Однако что-то пошло не так и идею проведения внеочередных выборов откинули.

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Причин для принятия такого решения несколько, говорят политологи. Это и не готовность президентской партии к новым гонкам, особенно учитывая скандалы внутри фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Зекоманда сделала выводы из поспешного подбора кадров.

Здесь нужно искать новых людей, провести с ними работу. Поскольку количество кандидатов больше, чем на парламентских, это сделать будет сложнее. Зеленский не хочет повторять свою ошибку, когда спешно набирали людей, – отмечает в комментарии 24 каналу глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

В президентской партии опасаются, что власть в регионах будут контролировать местные элиты, а не Банковая.

Вторая причина отказа от досрочных местных выборов – законодательная. Для того, чтобы их провести, необходимо завершить реформу децентрализации. Кроме того, была необходимость принять новый избирательный кодекс, который вступил в силу 1 января 2020 года.

Первые местные выборы в объединенные территориальные общины состоялись 22 декабря в 86 ОТГ. Политическая партия "Слуга народа" уже заявила о своей победе.