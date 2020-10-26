После подсчета голосов в Ирпенской ОТГ произошла трагедия. Заместитель председателя комиссии села Козинцы заснул за рулем и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В салоне легковушки находилась мать мужчины, которая также работала на выборах.

Об ужасной аварии, которая, скорее всего, произошла из-за чрезвычайной усталости члена комиссии, написала в Фейсбуке кандидат на пост мэра Ирпеня Михайлина Скорик-Шкаровская. По ее словам, в ДТП попал Александр Титенко.

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Он вместе с матерью Ольгой возвращался домой с избирательного участка №320209.

Что известно об аварии с участием замглавы комиссии на Киевщине

После длительного подсчета голосов и составления протоколов в ТИК Ирпеня комиссию Титенко отправляли на доработку. Когда же работа на выборах закончилась, муж вместе с мамой ехал домой.

По предварительным данным, водитель заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где влетел в ЗИЛ.

От полученных травм пассажирка легкового авто погибла на месте. Сам Титенко получил повреждение головы. Его госпитализировали с места ДТП медики "скорой".

На месте аварии работают представители полиции. Официальной информации об аварии пока нет.