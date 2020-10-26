Після підрахунку голосів у Ірпінській ОТГ сталася трагедія. Заступник голови комісії села Козинці заснув за кермом та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою. У салоні легковика перебувала мати чоловіка, яка також працювала на виборах.

Про жахливу аварію, яка, скоріш за все, сталася через надзвичайну втому члена комісії, написала у фейсбуці кандидатка на посаду мера Ірпіня Михайлина Скорик-Шкарівська. За її словами, у ДТП потрапив Олександр Титенко.

Дивіться також У Хмельницькому чоловік влаштував потрійну ДТП та втік

Він разом із матір'ю Ольгою повертався додому з виборчої дільниці №320209.

Що відомо про аварію за участю заступник голови комісії на Київщині

Після тривалого підрахунку голосів та складання протоколів у ТВК Ірпеня комісію Титенка відправляли на доопрацювання. Коли ж робота на виборах скінчилася, чоловік разом із мамою їхав додому.

За попередніми даними, водій заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу, де влетів у ЗІЛ.

Від отриманих травм пасажирка легкового авто загинула на місці. Сам Титенко отримав пошкодження голови. Його госпіталізували з місця ДТП медики "швидкої".

На місці аварії працюють представники поліції. Офіційної інформації про аварію наразі немає.