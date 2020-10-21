Полиция выявила почти полтысячи уголовных нарушений по выборам: в каких регионах больше всего
Полицейские открыли уже 448 уголовных производств, касающихся местных выборов. Только за последние сутки зафиксировали 25 нарушений УКУ.
Больше всего выявили попыток подкупа
С нарушениями избирательного законодательства связаны 217 дел, еще 231 – с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
К теме В Харькове обнаружили недостачу 5 тысяч бюллетеней, полиция открыла дело
Какие нарушения выявили:
- 95 случаев подкупа;
- 77 случаев препятствования осуществлению избирательного права;
- 25 случаев предоставления ложных сведений в Госреестр избирателей;
- 15 случаев фальсификаций, подделывания, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации;
- 2 случая незаконного использования избирательного бюллетеня;
- 3 случая нарушения порядка финансирования политических партий.
Только за сутки в полицию поступили 314 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.
В каких областях больше всего обращались относительно избирательных правонарушений:
- в Днепропетровской области – 29,
- в Одесской – 28,
- в Донецкой – 25,
- в Киевской и городе Киеве – по 24;
- в Харьковской – 21,
- во Львовской – 15,
- в Сумской – 14,
- в Луганской, Запорожской и Ровненской – по 12,
- в Тернопольской – 11,
- в Закарпатской и Николаевской – по 10.
Последние новости о местных выборах-2020 можно прочитать здесь.
Количество заявлений и сообщений относительно избирательных нарушений / Инфографика 24 канала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter