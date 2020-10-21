Полицейские открыли уже 448 уголовных производств, касающихся местных выборов. Только за последние сутки зафиксировали 25 нарушений УКУ.

Больше всего выявили попыток подкупа

С нарушениями избирательного законодательства связаны 217 дел, еще 231 – с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

К теме В Харькове обнаружили недостачу 5 тысяч бюллетеней, полиция открыла дело

Какие нарушения выявили:

95 случаев подкупа;

77 случаев препятствования осуществлению избирательного права;

25 случаев предоставления ложных сведений в Госреестр избирателей;

15 случаев фальсификаций, подделывания, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации;

2 случая незаконного использования избирательного бюллетеня;

3 случая нарушения порядка финансирования политических партий.

Только за сутки в полицию поступили 314 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

В каких областях больше всего обращались относительно избирательных правонарушений:

в Днепропетровской области – 29,

в Одесской – 28,

в Донецкой – 25,

в Киевской и городе Киеве – по 24;

в Харьковской – 21,

во Львовской – 15,

в Сумской – 14,

в Луганской, Запорожской и Ровненской – по 12,

в Тернопольской – 11,

в Закарпатской и Николаевской – по 10.

Обратите внимание! С 5 сентября в Нацполиции зарегистрировали 5 881 сообщение о нарушениях избирательного процесса, составили 1 367 админпротоколов.

Последние новости о местных выборах-2020 можно прочитать здесь.



Количество заявлений и сообщений относительно избирательных нарушений / Инфографика 24 канала