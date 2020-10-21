Поліція виявила майже пів тисячі кримінальних порушень щодо виборів: в яких регіонах найбільше
Поліцейські відкрили уже 448 кримінальних проваджень, що стосуються місцевих виборів. Лише за останню добу зафіксували 25 порушень ККУ.
Найбільше виявили спроб підкупу
З порушеннями виборчого законодавства пов'язані 217 справ, ще 231 – з виборчим процесом. Про це повідомляє пресслужба МВС.
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Які порушення виявили:
- 95 випадків підкупу;
- 77 випадків перешкоджання здійсненню виборчого права;
- 25 – надання неправдивих відомостей до Держреєстру виборців;
- 15 – фальсифікацій, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації;
- 2 – незаконного використання виборчого бюлетеня;
- 3 – порушення порядку фінансування політичних партій.
Лише за добу до поліції надійшло 314 заяв та повідомлень щодо порушення виборчого законодавства.
В яких областях найбільше звертались щодо виборчих правопорушень:
- у Дніпропетровській області – 29,
- в Одеській – 28,
- у Донецькій – 25,
- у Київській та місті Києві – по 24;
- у Харківській – 21,
- у Львівській – 15,
- у Сумській – 14,
- у Луганській, Запорізькій та Рівненській – по 12,
- у Тернопільській – 11,
- у Закарпатській та Миколаївській – по 10.
Останні новини про місцеві вибори-2020 можна прочитати тут.
Кількість заяв та повідомлень щодо виборчих порушень / Інфографіка 24 каналу
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