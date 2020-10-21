Поліцейські відкрили уже 448 кримінальних проваджень, що стосуються місцевих виборів. Лише за останню добу зафіксували 25 порушень ККУ.

Найбільше виявили спроб підкупу

З порушеннями виборчого законодавства пов'язані 217 справ, ще 231 – з виборчим процесом. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Які порушення виявили:

95 випадків підкупу;

77 випадків перешкоджання здійсненню виборчого права;

25 – надання неправдивих відомостей до Держреєстру виборців;

15 – фальсифікацій, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації;

2 – незаконного використання виборчого бюлетеня;

3 – порушення порядку фінансування політичних партій.

Лише за добу до поліції надійшло 314 заяв та повідомлень щодо порушення виборчого законодавства.

В яких областях найбільше звертались щодо виборчих правопорушень:

у Дніпропетровській області – 29,

в Одеській – 28,

у Донецькій – 25,

у Київській та місті Києві – по 24;

у Харківській – 21,

у Львівській – 15,

у Сумській – 14,

у Луганській, Запорізькій та Рівненській – по 12,

у Тернопільській – 11,

у Закарпатській та Миколаївській – по 10.

Зверніть увагу! З 5 вересня у Нацполіції зареєстрували 5 881 повідомлення щодо порушень виборчого процесу, склали 1367 адмінпротоколів.

Останні новини про місцеві вибори-2020 можна прочитати тут.



Кількість заяв та повідомлень щодо виборчих порушень / Інфографіка 24 каналу