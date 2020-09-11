В Минобразования предостерегли о запрете проводить политическую агитацию в учебных заведениях. Ведь в МОН уже поступило немало жалоб, что участники образовательного процесса постоянно привлекаются к участию в акциях отдельных партий.

Могут ли учебные заведения иметь связь с политическими партиями и кто будет отвечать за распространение политической агитации – об этом рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в фейсбуке.

Интересно Учеников могут отправить на дополнительные каникулы из-за местных выборов

По его словам, члены политических партий, депутаты или кандидаты в депутаты не имеют права проводить свою деятельность в учебных заведениях. В частности, запрещается там размещать, распространять рекламу, плакаты, подарки, стенды, листовки, видеоматериалы и тому подобное, которые содержат:

название или символику политических партий, общественных или благотворительных организаций;

изображения, фамилии, имена участников или учредителей политических партий, общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями партий (объединений);

изображения, фамилии, имена выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также запрещается руководству учебных заведений, педагогическим и научным работникам, органам государственной власти или местного самоуправления привлекать студентов или работников к мероприятиям, организованными политическими партиями.

Так, ответственность за соблюдение действующего законодательства в учебном заведении несет его руководитель, и он не имеет права разрешать распространять политическую рекламу. Родителям или педагогам, которые стали свидетелями распространения политической рекламы в школе, необходимо обратиться к руководителю заведения с заявлением о прекращении этого.

Если же директор не реагирует – надо обращаться в отдел (управление, департамент) образования или в Центральную избирательную комиссию, территориальные избирательные комиссии, правоохранительные органы. Если подтвердится то, что в школе действительно распространяется политическая агитация, директора привлекут к административной ответственности.

Подать соответствующее представление на директора из-за присутствия политической агитации в школе можно по ссылке.