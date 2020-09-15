У Міносвіти застерегли про заборону проводити політичну агітацію у закладах освіти. Адже до МОН вже надійшло чимало скарг, що учасники освітнього процесу постійно залучаються до участі в акціях окремих партій.

Чи можуть заклади освіти мати зв'язок з політичними партіями та хто відповідатиме за розповсюдження політичної агітації – про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов у фейсбуці.

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За його словами, члени політичних партій, депутати або кандидати в депутати не мають права проводити свою діяльність в закладах освіти. Зокрема, забороняється там розміщувати, розповсюджувати рекламу, плакати, подарунки, стенди, листівки, відеоматеріали тощо, які містять:

назву чи символіку політичних партій, громадських чи благодійних організацій;

зображення, прізвища, імена учасників чи засновників політичних партій, громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами партій (об’єднань);

зображення, прізвища, імена виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також забороняється керівництву закладів освіти, педагогічним і науковим працівникам, органам державної влади чи місцевого самоврядування залучати студентів чи працівників до заходів, організованих політичними партіями.

Так, відповідальність за дотримання чинного законодавства у закладі освіти несе його керівник, і він не має права дозволяти розповсюджувати політичну рекламу. Батькам або педагогам, які стали свідками розповсюдження політичної реклами у школі, необхідно звернутися до керівника закладу з заявою щодо припинення цього.

Якщо ж директор не реагує – треба звертатися до відділу (управління, департаменту) освіти або до Центральної виборчої комісії, територіальних виборчих комісій, правоохоронних органів. Якщо підтвердиться те, що у школі справді розповсюджується політична агітація, директора притягнуть до адміністративної відповідальності.