Политическая партия "За будущее" выражает решительный протест действиям властей, направленных на политическое давление на членов партии, которые планируют участвовать местных выборах 25 октября 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

В заявлении политсилы сообщается, что в пятницу, 28 августа, в конце рабочего дня 55 работников центрального офиса Государственной фискальной службы г. Киева, пришли с обыском в исполнительный комитет Черкасского городского совета, которые якобы искали документы, связанные с уклонением от уплаты налогов.

Активизация налоговиков состоялась на второй день после проведения съезда политической партии "За майбутнє", на котором было объявлено об участии партии в местных выборах 25 октября 2020 и приобщении к партийной команде целого ряда профессионалов из разных регионов Украины, которые имеют высокое доверие избирателей и высокие шансы на победу,

– сказано в сообщении.

В партии подчеркивают, что особенно цинично то, что обыски проходят во время визита в город Черкассы Президента Украины Владимира Зеленского, который открыто критиковал деятельность Черкасского городского головы Анатолия Бондаренко.

"Партия "За майбутнє" призывает власти прекратить попытки запугивания партийцев и не брать пример с негативных страниц истории Украины, не повторять действия предшественников, ведь как известно, украинцы отвечают на любое давление и репрессии со стороны властей", – сообщает политсила.