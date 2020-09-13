Політична партія "За майбутнє" висловлює рішучий протест діям влади, що спрямовані на політичний тиск на членів партії, які планують брати участь місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії.

У заяві політсили мовиться, що у п'ятницю, 28 серпня, в кінці робочого дня 55 працівників центрального офісу Державної фіскальної служби Києва, прийшли з обшуком до виконавчого комітету Черкаської міської ради, які нібито шукали документи, пов'язані з ухиленням від сплати податків.

Активізація податківців відбулася на другий день після проведення з’їзду політичної партії "За майбутнє", на якому було оголошено про участь партії у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та долучення до партійної команди цілої низки професіоналів з різних регіонів України, які мають високу довіру виборців та високі шанси на перемогу,

– мовиться у повідомленні.

В партії наголошуюсь, що особливо цинічно те, що обшуки відбуваються під час візиту до міста Черкаси Президента України Володимира Зеленського, який відкрито критикував діяльність Черкаського міського голови Анатолія Бондаренка.

"Партія "За майбутнє" закликає владу припинити спроби залякування партійців та не брати приклад з негативних сторінок історії України, не повторювати дії попередників, адже, як відомо, українці відповідають на будь-який тиск та репресії з боку влади", – повідомляє політсила.