В поселке Стеблев, в Звенигородском районе Черкасской области, произошел курьезный и довольно необычный случай на выборах. Дело в том, что на главу Стеблевской ОТО баллотировался только один-единственный кандидат, поэтому выбор у местных был небольшим.

О курьезном случае на Черкасщине в своем фейсбуке рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

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Когда даже не знаешь, кого выбрать. Такое многообразие кандидатов,

– с иронией написал Рыбачок, демонстрируя бюллетень с одним кандидатом.

Единственным кандидатом и, похоже, будущим главой Стеблевской общины является 58-летний Алексей Данильченко. Он баллотируется от властной партии "Слуга народа". Сейчас Данильченко – действующий глава Стеблевского поселкового совета.

В комментариях к посту рассказывают, что мужчина на самом деле пользуется довольно большой популярностью среди общества. Действительно ли это так – мы не знаем, но можем спрогнозировать, что на выборах он наберет чуть ли не 100% голосов.

Коротко о Стеблеве

Это небольшой поселок в 70 километрах от Черкасс и совсем недалеко от границы с Киевской областью. Количество местного населения здесь лишь немного переходит за отметку в 3,5 тысячи человек. Но в целой ОТО количество людей, конечно же, выше.

Стеблей известен прежде всего благодаря своему знаменитому уроженцу-писателю Ивану Нечую-Левицкому. Здесь также есть Стеблевский природный заказник и ряд геологических памятников природы, среди которых скала Нечуя-Левицкого.

Поселок Стеблев Черкасской области: карта