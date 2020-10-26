У селищі Стеблів, що у Звенигородському районі Черкаської області, трапився курйозний і доволі незвичний випадок на виборах. Справа в тому, що в голови Стеблівської ОТГ балотувався лише один-єдиний кандидат, тож вибір у місцевих був невеликим.

Про курйозний випадок на Черкащині у своєму фейсбуці розповів аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

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Коли навіть не знаєш, кого обрати. Таке різноманіття кандидатів,

– з іронією написав Рибачок, демонструючи бюлетень з одним лише кандидатом.

Єдиним кандидатом і, схоже, майбутнім головою Стеблівської громади є 58-річний Олексій Данільченко. Він балотується від владної партії "Слуга народу". Наразі Данільченко – чинний голова Стеблівської селищної ради.

У коментарях до посту розповідають, що чоловік і справді користується доволі великою популярністю серед громади. Чи справді це так – ми не знаємо, але можемо спрогнозувати, що на виборах він набере ледь не 100% голосів.

Коротко про Стеблів

Це невеличке селище за 70 кілометрів від Черкас і зовсім неподалік межі з Київською областю. Кількість місцевого населення тут лише трішки переходить за позначку в 3,5 тисячі людей. Та в цілій ОТГ кількість людей, звісно ж, вища.

Стеблів відомий передовсім завдяки своєму знаменитому уродженцю – письменнику Івану Нечую-Левицькому. Тут також є Стеблівський природний заказник і низка геологічних пам'яток природи, серед яких скеля Нечуя-Левицького.

Селище Стеблів на Черкащині: карта