В Кремле говорят, что постановление парламента о проведении местных выборов в Украине противоречит минским договоренностям. Об этом после заседания ТКГ в режиме видеоконференции сообщил представитель России Борис Грызлов.

Россияне отказались от дальнейшего обсуждения

По мнению Грызлова, именно постановление Рады о назначении выборов 25 октября является основным камнем преткновения в переговорном процессе. Об этом сообщает ТАСС.

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Говорится о постановлении Верховной Рады о проведении местных выборов, в которой, в качестве условий проведения выборов на Донбассе, поставили те условия, которые прямо противоречат минским договоренностям,

– сказал Грызлов.

Российский представитель подчеркнул, что законодательный орган Украины принял решение, что якобы противоречит урегулированию конфликта согласно минским договоренностям. Поэтому, говорит Грызлов, обсуждать вопросы в других сферах нет смысла.

Россияне требовали отменить постановление

Подтвердил неуступчивость российской стороны и представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.

В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины",

– написал Казанский в фейсбуке.

Россияне начали требовать отмены постановления, на что конечно представители Киева ответили отказом.

Обратите внимание! Верховная Рада 15 июля, проголосовала за постановление о назначении местных выборов в Украине. Голосование состоится 25 октября.