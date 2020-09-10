У Кремлі кажуть, що постанова парламенту про проведення місцевих виборів в Україні суперечить мінським домовленостям. Про це після засідання ТКГ у режимі відеоконференції повідомив представник Росії Борис Гризлов.

Росіяни відмовились від подальшого обговорення

На думку Гризлова, саме постанова Ради про призначення виборів 25 жовтня є основним каменем спотикання у переговорному процесі. Про це інформує ТАСС.

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Мовиться про постанову Верховної Ради про проведення місцевих виборів, в якій, в якості умов проведення виборів на Донбасі, поставили ті умови, що прямо суперечать мінським домовленостям,

– сказав Гризлов.

Російський представник наголосив, що законодавчий орган України ухвалив рішення, що начебто суперечить врегулюванню конфлікту згідно з мінськими домовленостями. Тому, каже Гризлов, обговорювати питання в інших сферах немає сенсу.

Росіяни вимагали скасувати постанову

Підтвердив непоступливість російської сторони і представник Донецька у ТКГ Денис Казанський.

У цій постанові російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися лише після "виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України",

– написав Казанський у фейсбуці.

Росіяни почали вимагати скасування постанови, на що звісно представники Києва відповіли відмовою.

Зверніть увагу! Верховна Рада 15 липня проголосувала за постанову про призначення місцевих виборів в Україні. Голосування відбудеться 25 жовтня.