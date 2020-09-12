Депутаты отклонили предложения правительства Шмыгаля по урезанию бюджета: документ
Правительство предложило Раде сократить доходы госбюджета на более 100 миллиардов гривен. Фракции и группы Рады пока отвергли предложения Кабмина относительно таких изменений.
Депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале опубликовал проект поправок к госбюджету, разосланный руководству парламента.
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По словам Гончаренко, сначала на местные выборы в октябре 2020 году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен. Теперь на выборы хотят выделить лишь 1 миллион 291 тысячу гривен.
Какие еще изменения в бюджет правительство собирается внести
- Уменьшить доходы госбюджета на 115 миллиардов гривен;
- Увеличить расходы на 96 миллиардов гривен;
- Соответственно дефицит госбюджета увеличится на 202 миллиарда гривен;
- Как покрытие дефицита, увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;
- Создать стабилизационный фонд в госбюджете на сумму более 124 миллиардов гривен
- Полностью урезать программы развития образования;
- Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
- Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
- Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.
Как на это отреагировали депутаты
Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады выступили против предложенных правительством Шмыгаля изменения в бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.
В результате депутаты, спикер Разумков и глава правительства создадут Антикризисный штаб под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп. Они должны совместно выработать со специалистами изменения в бюджет и затем вынести их на рассмотрение Верховной Рады.
Проект правительства по сокращению статей бюджета
Что известно об урезании правительством госбюджета
- Кабинет Министров уже сегодня работает и в течение ближайших нескольких дней внесет в Верховную Раду изменения в бюджет. Урезать бюджет планируют на 50 миллиардов гривен. Такое заявление сделала заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив.
- По ее словам, изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда.
- Ковалив также сообщила, что Украине необходимы дополнительные 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Помочь в этом может Международный валютный фонд. Сейчас продолжаются переговоры по кредитованию на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.
- Отметим, что согласно заявлению председателя комитета по гуманитарной политике Александра Ткаченко, правительство готовит решение об урезании половины бюджетных средств, выделенных на культуру.
Основные цифры Госбюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала