Правительство предложило Раде сократить доходы госбюджета на более 100 миллиардов гривен. Фракции и группы Рады пока отвергли предложения Кабмина относительно таких изменений.

Депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале опубликовал проект поправок к госбюджету, разосланный руководству парламента.

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По словам Гончаренко, сначала на местные выборы в октябре 2020 году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен. Теперь на выборы хотят выделить лишь 1 миллион 291 тысячу гривен.

Какие еще изменения в бюджет правительство собирается внести

Уменьшить доходы госбюджета на 115 миллиардов гривен;

Увеличить расходы на 96 миллиардов гривен;

Соответственно дефицит госбюджета увеличится на 202 миллиарда гривен;

Как покрытие дефицита, увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;

Создать стабилизационный фонд в госбюджете на сумму более 124 миллиардов гривен

Полностью урезать программы развития образования;

Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;

Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;

Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

Как на это отреагировали депутаты

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады выступили против предложенных правительством Шмыгаля изменения в бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.

В результате депутаты, спикер Разумков и глава правительства создадут Антикризисный штаб под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп. Они должны совместно выработать со специалистами изменения в бюджет и затем вынести их на рассмотрение Верховной Рады.

Проект правительства по сокращению статей бюджета

Что известно об урезании правительством госбюджета

Кабинет Министров уже сегодня работает и в течение ближайших нескольких дней внесет в Верховную Раду изменения в бюджет. Урезать бюджет планируют на 50 миллиардов гривен. Такое заявление сделала заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив.

По ее словам, изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда.

Ковалив также сообщила, что Украине необходимы дополнительные 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Помочь в этом может Международный валютный фонд. Сейчас продолжаются переговоры по кредитованию на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.

Отметим, что согласно заявлению председателя комитета по гуманитарной политике Александра Ткаченко, правительство готовит решение об урезании половины бюджетных средств, выделенных на культуру.



Основные цифры Госбюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала