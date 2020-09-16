Уряд зпропонував Раді скоротити доходи держбюджету на понад 100 мільярдів гривень. Фракції і групи Ради наразі відкинули пропозиції Кабміну щодо таких змін.

Депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі опублікував проєкт поправок до держбюджету, розісланий керівництву парламенту.

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За словами Гончаренка, спочатку на місцеві вибори у жовтні 2020 році було закладено 2 мільярди 156 мільйонів гривень. Тепер на вибори хочуть виділити лише 1 мільйон 291 тисячу гривень.

Які ще зміни у бюджет уряд збирається внести

Зменшити доходи держбюджету на 115 мільярдів гривень;

Збільшити видатки на 96 мільярдів гривень;

Відповідно дефіцит дефіцит держбюджету збільшитися на 202 мільярда гривень;

Як покриття дефіциту збільшити внутрішні запозичення на 147 мільярдів гривень та зовнішні на 131 мільярд гривень;

Створити у держбюджеті стабілізаційний фонд на суму понад 124 мільярди гривень

Повністю урізати програми розвитку освіти;

Зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;

Скасувати підтримку національного кінематографу, театрів, Українського інституту книги;

Урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю.

Як на це відреагували депутати

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що представники усіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради виступили проти запропонованих урядом Шмигаля зміни до бюджетного кодексу, державного бюджету і створення стабілізаційного фонду.

В результаті депутати, спікер Разумков і глава уряду створять Антикризовий штаб під керівництвом Шмигаля, до якого увійдуть представники всіх фракцій і груп. Вони мають спільно напрацювати з фахівцями зміни до бюджету і потім винести їх на розгляд Верховної Ради.

Проєкт уряду щодо скорочення статей бюджету

Що відомо про урізання урядом держбюджету

Кабінет Міністрів вже сьогодні працює та упродовж найближчих кількох днів внесе до Верховної Ради зміни до бюджету. Урізати бюджет планують на 50 мільярдів гривень. Таку заяву зробила заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів.

За її словами, зміни передбачатимуть збільшення видатків на охорону здоров’я і створення стабілізаційного фонду.

Ковалів також повідомила, що Україні необхідно додаткових 100 мільярдів гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Допомогти у цьому може Міжнародний валютний фонд. Зараз тривають перемовини щодо кредитування на суму, удвічі більшу за ту, про яку мовилося наприкінці 2019 року.

Відзначимо, що згідно із заявою голови комітету з гуманітарної політики Олександра Ткаченка, уряд готує рішення про урізанню половини бюджетних коштів, виділених на культуру.



Основні цифри Держбюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу