Местные выборы в Украине все же планируют провести осенью 2020 года, несмотря на вспышку коронавируса. Однако, как отметил глава правительства Денис Шмыгаль, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и не исключено, что голосование могут перенести.

Шмыгаль не исключает переноса выборов

Сейчас финансирование на проведение голосования есть, а причин для отмены или переноса выборов нет. Об этом Шмыгаль сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает 24 канал.

Важно В Украине не хватает миллиарда на местные выборы

Мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом и коронакризисом. Если в Украине будут основания для введения тотального карантина, то наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы. Но пока мы надеемся, что будем управлять адаптивными механизмами достаточно эффективно и это даст нам возможность провести в октябре выборы,

– сказал премьер-министр.

Денег на выборы не хватает, – ЦИК

Отметим, что несмотря на заверения главы правительства о наличии денег на голосование, с этим не согласны в ЦИК. Ранее в Центризбиркоме отметили, что на проведение выборов им не хватает миллиарда гривен. Ведь из-за коронавирусного кризиса парламент сократил финансирование с 2,155 миллиарда гривен до 1 миллиарда.

Что известно о местных выборах-2020?

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот день будут избирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов обнародуют не позднее, чем 9 ноября. Выборы пока не состоятся только на временно оккупированных территориях.