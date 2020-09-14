Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. На территории Донбасса выборы могут состояться лишь в том случае, если Украина вернет контроль над восточной границей и получит подтверждение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о возможности проведения демократических выборов.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заверил, что позиция Украины базируется на нормах Копенгагенской конвенции, которая лежит в основе законодательства о выборах практически всех цивилизованных стран, сообщает "Украинская правда".

Важно Местные выборы на Донбассе невозможны, Россия хочет особого статуса, – ОПОРА

В конвенции четко прописано, что местные выборы не могут происходить, если государственная граница не находится под контролем государства, где проходят выборы.

Я думаю, что мы придем к этому вопросу на обсуждении в одной из подгрупп (ТКГ – 24 канал). Для нас это один из очень важных вопросов. Я думаю, что это будет в процессе переговоров (решаться – 24 канал),

– сказал Андрей Ермак.

Состоятся ли выборы на Донбассе 25 октября

Политик пояснил, что по украинскому законодательству подготовка к выборам должна начаться за 60 дней. То есть к этому времени должно быть понятно, что начались какие-то процессы, которые дадут возможность ОБСЕ зафиксировать, что эта территория может проводить открытые демократические выборы.

В общем к 3 октября должна начаться кампания по местным выборам, но до этого ОБСЕ должна дать свою оценку.

Поэтому пока неизвестно о судьбе выборов на оккупированных территориях.

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Что известно о выборах на оккупированном Донбассе