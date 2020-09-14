При каких условиях местные выборы на Донбассе состоятся: объяснение Офиса Президента
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. На территории Донбасса выборы могут состояться лишь в том случае, если Украина вернет контроль над восточной границей и получит подтверждение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о возможности проведения демократических выборов.
Руководитель ОПУ Андрей Ермак заверил, что позиция Украины базируется на нормах Копенгагенской конвенции, которая лежит в основе законодательства о выборах практически всех цивилизованных стран, сообщает "Украинская правда".
Важно Местные выборы на Донбассе невозможны, Россия хочет особого статуса, – ОПОРА
В конвенции четко прописано, что местные выборы не могут происходить, если государственная граница не находится под контролем государства, где проходят выборы.
Я думаю, что мы придем к этому вопросу на обсуждении в одной из подгрупп (ТКГ – 24 канал). Для нас это один из очень важных вопросов. Я думаю, что это будет в процессе переговоров (решаться – 24 канал),
– сказал Андрей Ермак.
Состоятся ли выборы на Донбассе 25 октября
Политик пояснил, что по украинскому законодательству подготовка к выборам должна начаться за 60 дней. То есть к этому времени должно быть понятно, что начались какие-то процессы, которые дадут возможность ОБСЕ зафиксировать, что эта территория может проводить открытые демократические выборы.
В общем к 3 октября должна начаться кампания по местным выборам, но до этого ОБСЕ должна дать свою оценку.
Поэтому пока неизвестно о судьбе выборов на оккупированных территориях.
Тем временем "Слуга народа" уже разворачивает штабы на местные выборы: когда начнется кампания
Что известно о выборах на оккупированном Донбассе
- Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.
- В "Слуге народа" надеются, что выборы пройдут на всей территории государства, то есть и на временно оккупированных территориях Донбасса.
- Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что выборов под дулами автоматов не будет, нужна безопасность.
- Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса и передачи границы под украинский контроль.
- В Госдепе США уже заявили, что выборы провести невозможно, пока на Донбассе звучат выстрелы.
- ОПОРА подчеркнула, что Россия и ОРДЛО остаются заинтересованными в получении специального статуса для Донбасса, а выборы являются лишь переходным мостиком к этому.