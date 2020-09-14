О том, что ждет партию "Голос" после мандата Святослава Вакарчука и рейтинги других партий – в программе "Политическая анатомия" обсудили политологи Петр Олещук, Тарас Семенюк и Александр Солонтай.

Также в эфире 24 канала депутат от фракции "Голос" Инна Совсун рассказала, как повлияет выход Вакарчука из Рады на финансирование партии.

О месте Притулы в "Голосе"

Петр Олещук: Мы забываем о легендарном представителе партии "Голос", который не прошел в Раду, но который известен всем и имеет достаточно четкий имиджевый потенциал, высокий уровень узнаваемости и определенный уровень оценки его как личности, как общественного политического деятеля. Потому Притула всегда однозначно формулировал свою политическую позицию, особенно в период российской агрессии, поэтому я бы его не снимал с лиц партии "Голос".

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Александр Солонтай: Главный политический процесс будет сейчас не в парламенте. Главный политический процесс - это местные выборы.

На местных выборах главная фигура, которая ассоциируется со всем местным звеном, это тот, кого выставляют кандидатом в мэры столицы.

А у "Голоса" есть резерв. То есть, если они выставят Притулу кандидатом на мэры от "Голоса" в Киеве, а организационную работу на себя возьмет Кира Рудик, интеллектуальное сопровождение – Рахманин, а Притула отработает это как полевую кампанию, то это даст позитивную волну по всей стране.

О финансировании партии "Голос"

Инна Совсун: Часть из доноров заранее знали о таком решении Вакарчука. Поэтому это не является чем-то, что может прекратить совместное взаимодействие. Я убеждена, что мы сможем убедить других доноров, которые дают нам меньшие взносы, чтобы они продолжали нас поддерживать. Мы еще не со всеми успели поговорить, но будем делать все возможное.

Больше о причинах решения Вакарчука и репутации "Голоса" – читайте по ссылке.

О рейтинге партии "Европейская солидарность"

Тарас Семенюк: Аресты и уголовные дела Петра Порошенко будут автоматически давать ему рейтинг. В Украине политических мучеников любят. Я не думаю, что это будет предел, как на выборах президента Украины – 24%, но выше, чем до 20% его рейтинг вряд ли повысится. Это при условии, если ряд политических арестов будет продолжаться.

Больше о рейтинге Порошенко – читайте по ссылке.



Результаты опроса КМИС: какие партии прошли бы в Раду / Инфографика 24 канала