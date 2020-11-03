Притула рассказал, пойдет ли на внеочередные выборы в парламент, если они будут
Несмотря на поражение на местных выборах Сергей Притула не планирует уходить из политики. Кандидат в мэры Киева заявил, что обязательно примет участие во внеочередных выборах в парламент, если они состоятся.
На голосовании за мэра Киева Притула, по данным экзитполов, набрал 8,3% избирательных голосов и проиграл двум другим кандидатам – Виталию Кличко и Александру Попову. Однако шоумен не расслабляется, а уже рассматривает перспективу следующей избирательной кампании. Об этом Притула рассказал в интервью "Украинской правде".
Интересно Он был бабой-повитухой, принявшей меня в политику, – Притула о взаимоотношениях с Вакарчуком
Притула о дальнейшей работе в политике
После поражения на местных выборах шоумен планирует командировку в регионы для развития партийных ячеек. Такую задачу перед ним поставила партия "Голос".
Сейчас передо мной будет стоять главная задача – это сохранение того актива, который у нас есть по регионам, независимо от того, насколько успешно или не успешно они прошли эту кампанию на местных выборах,
– рассказал Притула.
Партия шоумена будет работать над созданием стратегии для работы в регионах.
В случае, если весной в Украине состоятся внеочередные местные выборы, политик обязательно примет в них участие.
Поделиться новостью