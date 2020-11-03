Несмотря на поражение на местных выборах Сергей Притула не планирует уходить из политики. Кандидат в мэры Киева заявил, что обязательно примет участие во внеочередных выборах в парламент, если они состоятся.

На голосовании за мэра Киева Притула, по данным экзитполов, набрал 8,3% избирательных голосов и проиграл двум другим кандидатам – Виталию Кличко и Александру Попову. Однако шоумен не расслабляется, а уже рассматривает перспективу следующей избирательной кампании. Об этом Притула рассказал в интервью "Украинской правде".

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Притула о дальнейшей работе в политике

После поражения на местных выборах шоумен планирует командировку в регионы для развития партийных ячеек. Такую задачу перед ним поставила партия "Голос".

Сейчас передо мной будет стоять главная задача – это сохранение того актива, который у нас есть по регионам, независимо от того, насколько успешно или не успешно они прошли эту кампанию на местных выборах,

– рассказал Притула.

Партия шоумена будет работать над созданием стратегии для работы в регионах.

В случае, если весной в Украине состоятся внеочередные местные выборы, политик обязательно примет в них участие.

Обратите внимание! Сергей Притула в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос". Однако ему не удалось пройти в парламент.



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