Попри поразку на місцевих виборах Сергій Притула не планує йти з політики. Кандидат у мери Києва заявив, що обов'язково візьме участь у позачергових виборах до парламенту, якщо вони відбудуться.

На голосуванні за мера Києва Притула, за даними екзитполів, набрав 8,3% виборчих голосів і програв двом іншим кандидатам – Віталію Кличку та Олександру Попову. Однак шоумен не розслабляється, а вже розглядає перспективу наступної виборчої кампанії. Про це Притула розповів у інтерв'ю "Українській правді".

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Притула про подальшу роботу у політиці

Після поразки на місцевих виборах шоумен планує відрядження у регіони для розвитку партійних осередків. Таке завдання перед ним поставила партія "Голос".

Зараз переді мною буде стояти головне завдання – це збереження того активу, який у нас є по регіонах, незалежно від того, наскільки успішно чи не успішно вони пройшли цю кампанію на місцевих виборах,

– розповів Притула.

Партія шоумена працюватиме над створенням стратегії для роботи в регіонах.

У разі, якщо весною в Україні відбудуться позачергові місцеві вибори, політик обов'язково візьме у них участь.

Зверніть увагу! Сергій Притула у 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Голос". Однак йому не вдалося пройти до парламенту.



Головне про вибори мера Києва / Інфографіка 24 каналу