Секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что процесс подсчета голосов на местных выборах будет сложным и важным. Он отметил, что за годы независимости в Украине еще не было таких тяжелых выборов.

Данилов отметил, что они должны быть демократическими и свободными. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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По словам секретаря СНБО, для того, чтобы Украина получила членство в ЕС и НАТО, она должна соответствовать критериям, одним из которых являются демократические и свободные выборы.

Обращаю внимание на новое административное устройство и вопрос выборов в ОТГ. Это открывает доступ к распоряжению землей. Очень много кандидатов и политических сил будут идти на выборы по этим соображениям,

– сказал Данилов.

Он добавил, что подобные аномальные процессы наблюдаются в отдельных регионах.

"Нашим заданием является также дать возможность проголосовать военнослужащим и правоохранителям, которые будут обеспечивать публичный порядок во время выборов", – сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала