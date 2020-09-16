Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, що процес підрахунку голосів на місцевих виборах буде складним та важливим. Він зазначив, що за роки незалежності в Україні ще не було таких важких виборів.

Данілов зазначив, що вони мають бути демократичними та вільними. Про це повідомила пресслужба МВС.

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За словами секретаря РНБО, для того, щоб Україна отримала членство у ЄС та НАТО, вона має відповідати критеріям, одним із яких є демократичні та вільні вибори.

Звертаю увагу на новий адміністративний устрій і питання виборів в ОТГ. Це відкриває доступ до розпорядження землею. Дуже багато кандидатів і політичних сил будуть йти на вибори з цих міркувань,

– сказав Данілов.

Він додав, що подібні аномальні процеси спостерігаються в окремих регіонах.

"Нашим завдання є також дати можливість проголосувати військовослужбовцям та правоохоронцям, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів", – повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України.



Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу