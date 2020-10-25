По всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма, 25 октября 2020 года состоялись местные выборы. 18 прифронтовых общин на востоке Украины не избирали местную власть.

На Донетчине и Луганщине не голосовали, поскольку там было опасно проводить выборы. Об этом в эфире 24 канала сообщила продюсер телеканала "Донетчина TV" Дарья Феденко.

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Спецучасток в Краматорске

Она отметила, что украинцы в Краматорске имели возможность проголосовать на избирательном участке в больнице. Там спецбригада помогала проголосовать больным COVID-19.

Именно такие бригады являются особенностью нынешних выборов. Они должны были обеспечить возможность проголосовать тем людям, которые на самоизоляции, или которые лечатся в больнице,

– отметила журналистка.

По ее словам, в спецучастке членам комиссии было очень тяжело работать из-за невозможности соблюдать дистанцию в тесном помещении. Несмотря на это, 47 человек пришли проголосовать.

Она сообщила, что по данным ЦИК, по состоянию на 13 часов явка избирателей на Донетчине была 19%. Это достаточно высокий показатель.

Какие были нарушения

Областная полиция открыла 18 уголовных производств. В частности, они касались подкупа избирателей.

Полиция зарегистрировала, как возле избирательной комиссии стояли люди, которые предлагали избирателям тысячу гривен,

– подтвердила Феденко.

Кто лидирует в Мариуполе

"По предварительным данным экзитполов, в Мариуполе лидирует действующий городской глава. Ему на пятки наступает представитель пророссийской силы ОПЗЖ", – также добавила журналистка.