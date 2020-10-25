По всій Україні, окрім окупованих територій Донбасу та Криму, 25 жовтня 2020 року відбулись місцеві вибори. 18 прифронтових громад на сході країни не обирали місцеву владу.

На Донеччині та Луганщині не голосували, оскільки там було небезпечно проводити вибори. Про це в ефірі 24 каналу повідомила продюсерка телеканалу "Донеччина TV" Дарина Феденко.

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Спецдільниця у Краматорську

Вона зазначила, що українці у Краматорську мали можливість проголосувати на виборчій дільниці у лікарні. Там спецбригада допомогала проголосувати хворим на COVID-19.

Саме такі бригади є особливістю цьогорічних виборів. Вони мали забезпечити можливість проголосувати тим людям, які на самоізоляції, або які лікуються в лікарні,

– зазначила журналістка.

За її словами, у спецдільниці членам комісії було дуже важко працювати через неможливість дотримуватися дистанції у тісному приміщенні. Попри це, 47 людей прийшли проголосувати.

Вона повідомила, що за даними ЦВК, станом на 13 годину, явка виборців на Донеччині була 19%. Це – досить високий показник.

Які були порушення

Обласна поліція відкрила 18 кримінальних проваджень. Зокрема вони стосувалися підкупу виборців.

Поліція зареєструвала, як біля виборчої комісії стояли люди, які пропонували виборцям тисячу гривень,

– ствердила Феденко.

Хто лідирує у Маріуполі

"За попередніми даними екзитполів, у Маріуполі лідирує чинний міський голова. Йому на п'яти наступає представник проросійської сили ОПЗЖ", – також додала журналістка.