Перезагрузка власти в Украине произошла – переизбрали и президента, и парламент, а теперь и местные власти. Хотя в Раде преобладает президентское монобольшинство, но на местных выборах представители "Слуги народа" фактически провалились.

О результате местных выборов пропрезидентской партии "Слуга народа" – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Специалисты говорят, что это ожидаемо, даже для самого руководства. Ведь за год рейтинг "остыл" и произошел так называемый кадровый голод. В этом проблема не только центральной власти.

"Слуги" завоевали на местах 5 809 мандатов, согласно последним данным от ЦИК. Больше всего в облсоветах 4 областей:

Днепропетровской,

Житомирской,

Сумской,

Черновицкой.

Победы есть в селах – более 600 голов. Возглавили по состоянию на сейчас и 51 городской совет, впрочем ни одна – не областной центр. Специалисты фиксируют тотальную победу местных политиков. Впрочем, в Офисе Президента уверяют, что это не проблема.

Мы без проблем, думаю, найдем общий язык, а партия "Слуга народа" части объединится в неформальной коалиции с местными париями,

– убежден заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Влияние "Слуги народа"

Политтехнологи же уверены, что "Слуга народа" действительно может влиять на процессы, если грамотно использует ситуацию.

"Понятно, что они не могут быть политической силой, которая формирует власть. Но она может быть политическим проектом, который будет влиять на процессы и стать той "разводящей" силой, чтобы дать возможность реализоваться другим", – считает политтехнолог Александр Антонюк.

Но без политических перипетий и мастерства договориться со всеми не обойтись. Эксперты говорят, что сейчас будут делать все возможное, чтобы с помощью силового ресурса, иногда и шантажа, получить секретарей.

Потеряв голов, будут пытаться отыграться на секретарях, городских советов особенно, где для них особенно важно иметь руководящие должности,

– сказал политолог Николай Давидюк.

Договоренности продолжаются

Третий тур местных выборов – борьба за председателей областных советов, секретарей и заместителей городских голов начата.

Здесь сработали договоренности с крупными парламентскими партиями. Есть уже примеры "дружбы" и на местах.

►Со скандалом киевский облсовет возглавил депутат из "Слуги народа" Александр Скляров. Через коалицию 3 политических сил:

"Слуга народа", "Батькивщины", ОПЗЖ.

► В мариупольском горсовете секретарем стала "слуга" Ксения Сухова – ее поддержала партия городского головы Вадима Бойченко.

► А в облсовете на Тернопольщине о неофициальной коалиции тоже договорились со "Свободой", "За майбутне" и "Довирой". Первая партия тамошнего городского головы.

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Другим предметом договоренностей между центром и местными властями могут стать субвенции на медицину. Это особенно актуально в период пандемии. Не исключено, что эксперты, для добровольно-принудительного объединения власти могут использовать правоохранителей. Чтобы те нашли нужные слова и методы для убеждения, даже если у потенциальных союзников другие политические планы.

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