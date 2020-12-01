Перезавантаження влади в Україні відбулося – переобрали й президента, і парламент, а тепер і місцеву владу. Хоч у Раді переважає президентська монобільшість, але місцевих виборах представники "Слуги народу" фактично провалилися.

Про результат місцевих перегонів пропрезидентської партії "Слуга народу" – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Боротьба із двійниками на виборах: законопроєкт зареєстрували у Раді

Фахівці кажуть, що це очікувано, навіть для самого керівництва. Адже за рік рейтинг "охолов" і стався так званий кадровий голод. У цьому проблема не лише для центральної влади.

"Слуги" вибороли на місцях 5 809 мандатів, згідно з останніми даними від ЦВК. Найбільше в облрадах 4 областей:

Дніпропетровській,

Житомирській,

Сумській,

Чернівецькій.

Перемоги є у селах – понад 600 голів. Очолили станом на зараз і 51 міську раду, утім жодна – не обласний центр. Фахівці фіксують тотальну перемогу місцевих політиків. Утім, в Офісі Президента запевняють, що це не проблема.

Ми без проблем, думаю, знайдемо спільну мову, а партія "Слуга народу" здебільшого об'єднається в неформальній коаліції з місцевими паріями,

– переконаний заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Вплив "Слуги народу"

Політтехнологи ж впевнені, що "Слуга народу" й справді може впливати на процеси, якщо грамотно використає ситуацію.

"Зрозуміло, що вони не можуть бути політичною силою, яка формує владу. Але вона може бути політичним проєктом, який впливатиме на процеси й стати тією "разводящою" силою, щоб дати можливість реалізуватися іншим", – вважає політтехнолог Олександр Антонюк.

Але без політичних перипетій і майстерності домовитись з усіма не обійдеться. Експерти кажуть, що зараз будуть робити усе можливе, щоб за допомогою силового ресурсу, інколи й шантажу, отримати секретарів.

Втративши голів, будуть намагатися відігратися на секретарях, міських рад особливо, де для них особливо важливо мати керівні посади,

– сказав політолог Микола Давидюк.

Домовленості тривають

Третій тур місцевих виборів – боротьба за голів обласних рад, секретарів та заступників міських голів розпочата.

Тут спрацювали домовленості з великими парламентськими партіями. Є вже приклади "дружби" й на місцях.

► Зі скандалом київську облраду очолив депутат зі "Слуги народу" Олександр Скляров. Через коаліцію 3 політичних сил:

"Слуга народу", "Батьківщини", ОПЗЖ.

► У маріупольській міськраді секретарем стала "слуга" Ксенія Сухова – її підтримала партія міського голови Вадима Бойченка.

► А в облраді на Тернопільщині про неофіційну коаліцію теж домовились зі "Свободою", "За майбутнє" і "Довірою". Перша – партія тамтешнього міського голови.

Цікаво Нові старі мери: що допомогло кандидатам залишитись на посаді

Іншим предметом домовленостей між центром і місцевою владою можуть стати субвенції на медицину. Це особливо актуально у період пандемії. Не відкидають експерти, що для добровільно-примусового об'єднання влада може використати правоохоронців. Аби ті знайшли потрібні слова і методи для переконання, навіть якщо потенційні союзники мали інші політичні плани.