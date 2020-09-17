Будут ли пускать с температурой на местные выборы 2020
В ЦИК разработали алгоритм, как провести местные выборы в Украине в условиях карантина. В частности, избирателей будут пускать даже с температурой, но не более чем по 3 человека к одному столу для выдачи бюллетеней.
Правительство рассмотрит рекомендации ЦИК уже с 14 сентября. Об этом на "Донбасс Медиа Форум" рассказал член ЦИК Сергей Постивий, информирует УНИАН.
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Как будут проходить местные выборы 2020
- На выборы предлагают пускать даже избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температуры до 37,2 градуса. По словам Постивия, хотят выделить отдельную кабинку для людей, имеющих сходные симптомы. Все контактные зоны должны протирать после каждого такого избирателя.
- Физическая дистанция является обязательным требованием карантина. Однако, как отметили в ЦИК, это не соответствует положению о размещении наблюдателей. Планируется внести изменения в это постановление.
- Никаких публичных мероприятий с участием самих кандидатов не рекомендуют проводить. Такие события будут происходить на улице.
- Избирателей будут пропускать в помещение в контролируемом количестве. То есть не более 3 человек на один стола для выдачи бюллетеней.
- Избиратели смогут прийти на участки только при наличии защитных средств.
Могут ли отменить выборы из-за карантина
Постивий отметил, что выборы можно отменить только при условии введения военного или чрезвычайного положения.
Теоретически можно ввести чрезвычайное положение. В то же время этот процесс не является простым. Мы не располагаем информацией о том, есть ли какие-то перспективы, что на какой-то территории в связи с карантином планируют отменить или перенести выборы,
– добавил член ЦИК.
По словам Постивия, красная зона не является основанием, чтобы отменить выборы.