В ЦИК разработали алгоритм, как провести местные выборы в Украине в условиях карантина. В частности, избирателей будут пускать даже с температурой, но не более чем по 3 человека к одному столу для выдачи бюллетеней.

Правительство рассмотрит рекомендации ЦИК уже с 14 сентября. Об этом на "Донбасс Медиа Форум" рассказал член ЦИК Сергей Постивий, информирует УНИАН.

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На выборы предлагают пускать даже избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температуры до 37,2 градуса. По словам Постивия, хотят выделить отдельную кабинку для людей, имеющих сходные симптомы. Все контактные зоны должны протирать после каждого такого избирателя.

По словам Постивия, хотят выделить отдельную кабинку для людей, имеющих сходные симптомы. Все контактные зоны должны протирать после каждого такого избирателя. Физическая дистанция является обязательным требованием карантина. Однако, как отметили в ЦИК, это не соответствует положению о размещении наблюдателей. Планируется внести изменения в это постановление.

является обязательным требованием карантина. Однако, как отметили в ЦИК, это не соответствует положению о размещении наблюдателей. Планируется внести изменения в это постановление. Никаких публичных мероприятий с участием самих кандидатов не рекомендуют проводить. Такие события будут происходить на улице.

не рекомендуют проводить. Такие события будут происходить на улице. Избирателей будут пропускать в помещение в контролируемом количестве. То есть не более 3 человек на один стола для выдачи бюллетеней.

Избиратели смогут прийти на участки только при наличии защитных средств.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Предвыборная кампания началась 5 сентября.

Могут ли отменить выборы из-за карантина

Постивий отметил, что выборы можно отменить только при условии введения военного или чрезвычайного положения.

Теоретически можно ввести чрезвычайное положение. В то же время этот процесс не является простым. Мы не располагаем информацией о том, есть ли какие-то перспективы, что на какой-то территории в связи с карантином планируют отменить или перенести выборы,

– добавил член ЦИК.

По словам Постивия, красная зона не является основанием, чтобы отменить выборы.