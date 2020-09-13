В ЦИК рассказали, что по состоянию на 11 сентября около 100 тысяч украинцев изменили адрес для голосования на местных выборах 2020. Почти 20% избирателей подали заявление об изменении места голосования в последний день, когда это было возможно.

Так, с 1 июля по 10 сентября 98 286 избирателей изменили место голосования. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

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На рассмотрении ЦИК остались еще около 2 тысяч заявлений. Более 41 тысячи украинцев изменили избирательный адрес в онлайн-режиме.

Где больше всего украинцев изменили место голосования:

Киевская область – 23 тысячи;

Киев – 15 тысяч;

Одесская область – 9 тысяч;

Львовская область – 7 тысяч.

Заметим, что место голосования можно было изменить до 10 сентября. Как отметили в ЦИК, в последний день смены адреса, услугой воспользовались почти 20 тысяч украинцев, то есть 19% от общего количества.

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