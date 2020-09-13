Разговор Александра Корниенко и Давида Арахамии о "рабочей бабе, как корабельной сосне" на самом деле касался николаевской бизнесвумен Татьяны Домбровской. Женщина прокомментировала инцидент и заверила, что не обижается.

Татьяна Домбровская рассказала журналистам 24 канала, что первая ее реакция была негативной.

Узнайте больше "Баба рабочая, как корабельная сосна": что известно о Татьяне Домбровской

Но я сразу получила извинения и считаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме,

– объяснила Домбровская.

Она добавила, что говорить в такой форме о женщинах недопустимо. В то же время считает, что не стоит зацикливаться на скандале.

Я готова к дальнейшему сотрудничеству. Инцидент исчерпан. Извинения приняты,

– отметила бизнесвумен.

Заметим, что Татьяна Домбровская – бизнесвумен из Николаева. По информации местных СМИ, Корниенко в партии лоббирует ее как кандидатку в мэры Николаева. Сейчас Домбровская возглавляет общественную организацию "Будущее Николаева".

Скандальный разговор Корниенко и Арахамии: что известно

Во время своего визита в Николаев Александр Корниенко и Давид Арахамия должны были презентовать офис "Слуги народа" в городе, но вляпались в скандал.

В частной беседе они обсудили женщину, назвав ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".

Глава партии "Слуга народа" признал, что такой разговор был.

Было в нем упоминание об Ирине Аллахвердиевой, но исключительно как о красавице. Все остальное – о совсем другом человеке, а именно о Татьяне Домбровской.

Александр Корниенко обвинил журналистов в монтаже.

Впоследствии Корниенко записал видео, где извинился за инцидент. Мол, Татьяна Домбровская поразила его своей энергией и запалом к труду, но слова он подобрал обидные.

Разговор Корниенко и Арахамии: смотрите видео