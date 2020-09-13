Домбровская, которую назвали "рабочей бабой", впервые прокомментировала скандал с Корниенко
Разговор Александра Корниенко и Давида Арахамии о "рабочей бабе, как корабельной сосне" на самом деле касался николаевской бизнесвумен Татьяны Домбровской. Женщина прокомментировала инцидент и заверила, что не обижается.
Татьяна Домбровская рассказала журналистам 24 канала, что первая ее реакция была негативной.
Узнайте больше "Баба рабочая, как корабельная сосна": что известно о Татьяне Домбровской
Но я сразу получила извинения и считаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме,
– объяснила Домбровская.
Она добавила, что говорить в такой форме о женщинах недопустимо. В то же время считает, что не стоит зацикливаться на скандале.
Я готова к дальнейшему сотрудничеству. Инцидент исчерпан. Извинения приняты,
– отметила бизнесвумен.
Заметим, что Татьяна Домбровская – бизнесвумен из Николаева. По информации местных СМИ, Корниенко в партии лоббирует ее как кандидатку в мэры Николаева. Сейчас Домбровская возглавляет общественную организацию "Будущее Николаева".
Скандальный разговор Корниенко и Арахамии: что известно
- Во время своего визита в Николаев Александр Корниенко и Давид Арахамия должны были презентовать офис "Слуги народа" в городе, но вляпались в скандал.
- В частной беседе они обсудили женщину, назвав ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".
- Глава партии "Слуга народа" признал, что такой разговор был.
- Было в нем упоминание об Ирине Аллахвердиевой, но исключительно как о красавице. Все остальное – о совсем другом человеке, а именно о Татьяне Домбровской.
- Александр Корниенко обвинил журналистов в монтаже.
- Впоследствии Корниенко записал видео, где извинился за инцидент. Мол, Татьяна Домбровская поразила его своей энергией и запалом к труду, но слова он подобрал обидные.
Разговор Корниенко и Арахамии: смотрите видео