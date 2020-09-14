Народные депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект, которым предлагается внести изменения в действующий Избирательный кодекс. Документ должен помочь устранить пробелы и несогласованности, изменить сроки и упростить избирательные процедуры.

Предварительно законопроект поддержали 292 народных депутата, сообщает 24 канал.

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Документом предлагают изменения в разделы Избирательного кодекса о выборах президента, парламентских и местных выборах, отметил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Это компромиссная редакция. Это и технические изменения, очень много по формированию комиссии, по установлению результатов, по логистике. Эти изменения должны быть приняты на этой сессии, потому что выборы должны проходить по этому кодексу,

- объяснил Корниенко.

По его словам, между первым и вторым чтением законопроекта в Раде хотят внести ряд изменений.

Что предлагают депутаты

В городах с населением от 15 тысяч человек проводить выборы по пропорциональной системе с открытыми списками.

То есть только в малых населенных пунктах будет возможность представления кандидатов путем самовыдвижения. Избиратели будут ставить две отметки: за партию и за кандидата от нее.

Ввести залог для кандидатов , которые будут выдвигаться по мажоритарной системе в размере 20% от минимальной зарплаты. До сих пор этого не было.



Для выдвиженцев по партийным спискам (касается крупных городов) залог уменьшить в четыре раза. На каждые 10 тысяч избирателей в городах с более 90 тысячами населения партия должна дать одну минимальную зарплату (сейчас 4 723 гривны), а за мэра – примерно миллион гривен.

Усилить роль депутатских групп (объединение беспартийных народных депутатов) в местном избирательном процессе. Сейчас их можно создавать только для работы Рады, вне ее они не действуют. Расширить их сферу, чтобы депутатские группы смогли влиять на формирование избирательных комиссий, если заключат договор о сотрудничестве с одной партией.

Использовать инновационные технологии в избирательном процессе. В частности, голосование с помощью компьютера, подсчет голосов с помощью электронных систем, возможность подавать документы в режиме онлайн.

Усилить ответственность за подкуп избирателей.

Что известно о местных выборах в 2020 году? Запланированы на 25 октября. Украинцы будут выбирать мэров и сельских голов, депутатов местных, районных и областных советов, председателей районных и областных советов.