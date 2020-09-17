Народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт, яким пропонують внести зміни до чинного Виборчого кодексу. Документ має допомогти усунути прогалини та неузгодженості, змінити терміни та спростити виборчі процедури.

Попередньо законопроєкт підтримали 292 народних депутати, повідомляє 24 канал.

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Документом пропонують зміни у розділи Виборчого кодексу про вибори президента, парламентські та місцеві вибори, зазначив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Це компромісна редакція. Це і технічні зміни, дуже багато по формуванню комісії, по встановленню результатів, по логістиці. Ці зміни мають бути прийняті на цій сесії, тому що вибори мають проходити за цим кодексом,

– пояснив Корнієнко.

За його словами, між першим та другим читанням законопроєкту в Раді хочуть внести низку змін.

Що пропонують депутати

У містах з населенням від 15 тисяч людей проводити вибори за пропорційною системою з відкритими списками.

Тобто тільки у малих населених пунктах буде можливість подання кандидатів шляхом само висування. Виборці ставитимуть дві позначки: за партію і за кандидата від неї.



проводити вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Тобто тільки у малих населених пунктах буде можливість подання кандидатів шляхом само висування. Виборці ставитимуть дві позначки: за партію і за кандидата від неї. Запровадити заставу для кандидатів , які висуватимуться за мажоритарною системою у розмірі 20% від мінімальної зарплатні. Досі цього не було.



Для висуванців за партійними списками (стосується великих міст) заставу зменшити в чотири рази. На кожні 10 тисяч виборців у містах з понад 90 тисяч населення партія повинна дати одну мінімальну зарплатню (наразі 4 723 гривні), а за міського голову – приблизно мільйон гривень.



, які висуватимуться у розмірі 20% від мінімальної зарплатні. Досі цього не було. Для висуванців (стосується великих міст) заставу зменшити в чотири рази. На кожні 10 тисяч виборців у містах з понад 90 тисяч населення партія повинна дати одну мінімальну зарплатню (наразі 4 723 гривні), а за міського голову – приблизно мільйон гривень. Посилити роль депутатських груп (об'єднання позапартійних народних депутатів) у місцевому виборчому процесі. Наразі їх можна утворювати тільки для роботи Ради, поза нею вони не діють. Розширити їхню сферу, аби депутатські групи змогли впливати на формування виборчих комісій, якщо укладуть договір про співпрацю з однією партією.



(об'єднання позапартійних народних депутатів) у місцевому виборчому процесі. Наразі їх можна утворювати тільки для роботи Ради, поза нею вони не діють. Розширити їхню сферу, аби депутатські групи змогли впливати на формування виборчих комісій, якщо укладуть договір про співпрацю з однією партією. Використовувати інноваційні технології у виборчому процесі. Зокрема, голосування за допомогою комп'ютера, підрахунок голосів за допомогою електронних систем, можливість подавати документи в режимі онлайн.



у виборчому процесі. Зокрема, голосування за допомогою комп'ютера, підрахунок голосів за допомогою електронних систем, можливість подавати документи в режимі онлайн. ​Посилити відповідальність за підкуп виборців.

Що відомо про місцеві вибори у 2020 році? Заплановані на 25 жовтня. Українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад.