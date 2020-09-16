Профильный комитет Верховной Рады рассмотрел законопроект, который предлагает внести изменения в Избирательный кодекс. Депутатам рекомендуют уменьшить суммы залога на местных выборах. Что это значит для украинцев – читайте дальше.

Говорится о залоге для кандидатов на должность мэра, а также для кандидатов по избирательным спискам партий областных и городских советов. Что это значит – в прямом эфире 24 канала объяснил Игорь Фещенко, аналитик по партийным финансам общественного движения ЧЕСТНО.

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Что предусматривает законопроект?Вычисление размеров залога по формуле: 4 минимальные заработные платы на 90 тысяч населения. А в населенных пунктах с населением до 90 тысяч предлагают сохранить отсутствие залога, предусмотренного Избирательным кодексом.

Фещенко пояснил, что это уменьшение компенсирует резкий рост, заложенный в Избирательном кодексе еще старым созывом Рады. Ведь в декабре 2019 года парламент 9-го созыва окончательно утвердил новую формулу, которая фактически в 40 раз поднимала залоги в сравнении с 2015 годом.

Эксперт пояснил, что на размер залога имели влияние два фактора. Первое – это то, что формула привязана к минимальной зарплате, которая с 2015 года выросла в Украине в 4 раза. Второе – изменение самой формулы, которая в 10 раз подняла залог.

Кандидатировать в мэры Киева, например, стало существенно дороже, чем в президенты Украины. Если в 2019 году кандидат в президенты платил 2,5 миллиона гривен залога, то кандидат в мэры столицы должен был бы заплатить более 4 миллионов,

– подчеркнул он.

Аналитик подчеркнул, что рекомендованный комитетом законопроект имеет целью исправить эту несправедливость. Он не возвращает размер залога до уровня 2015 года, но существенно уменьшает его по сравнению с тем, что депутаты приняли в новом Избирательном кодексе.

"Это однозначно позитив для всех, ведь дорогие выборы позволить себе могут лишь достаточно состоятельные люди с собственными интересами. Поэтому если мы оставляем высокие залоги, можем ожидать, что кандидатами будут эти люди или их официальные или неофициальные представители", – считает Фещенко.



Денежный залог для кандидатов в мэры / Инфографика 24 канала

Эксперт также заверил: благодаря этим изменениям можно надеяться на то, что вход в политику будет значительно дешевле и это позволит добропорядочным политикам попадать в городские и областные советы, становиться мэрами и тому подобное.

Справка. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

Отметим, что ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выступил за невозврат залогов партиям, которые выиграют выборы. В случае принятия этой нормы залоги превратятся в регистрационный взнос политических сил.

Фещенко пояснил: ранее залоги, которые платились кандидатами, не возвращались только тем, кто проиграет выборы. Деньги, которые они вносили, перечисляли в местные бюджеты. Идея может заключаться в том, чтобы фактически дофинансировать местные выборы взносами и залогами.

С финансированием осенних местных выборов есть проблемы. На это нет достаточно средств. Я так понимаю, что невозврат залогов и в принципе их достаточно большой размер призваны в значительной мере компенсировать расходы бюджета,

– предположил аналитик.

"Но мы должны не забывать, что выборы – не средство и не инструмент для наполнения бюджета. А способ выбрать людей, которые будут распоряжаться и контролировать, как это делают чиновники. Поэтому идея делать из залогов дань или регистрационный взнос, по моему мнению, не лучшая", – добавил он.

Фещенко об изменениях в Избирательный кодекс: смотрите видео

Эксперт также отметил, что в парламенте нет фракций или групп, которые открыто и официально выступают против уменьшения залогов. Есть отдельные депутаты, которые считают, что высокие залоги являются предохранителем против технических кандидатов. Во многих фракциях, в частности в "Слуге народа", мысли расходятся.

"Но этот законопроект был подан коллективом депутатов – это и внефракционные народные избранники, и члены "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины". То есть присутствует определенный консенсус, и я предполагаю, что в ближайшее время его таки поддержат в Раде", – подытожил Фещенко.