В Киеве и Запорожье СБУ разоблачила мощную "ботоферму", которую использовали для дестабилизации политической ситуации перед местными выборами в Украине. Руководили "ботофермой" из России.

Работу "ботоферм" организовали несколько украинцев и россиян. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Кстати 10 тысяч пророссийских ботов: СБУ разоблачила гигантскую сеть "ботоферм" в Украине

Как работали ботофермы

Кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической розни и пропаганды сепаратизма. Все для того, чтобы повлиять на настроения избирателей.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Злоумышленники использовали украинские и иностранные SIM-карты мобильной связи. На "ботофермах" создавали анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейков о политической ситуации в Украине. Продавали эти страницы через запрещенные платежные системы России.

На "ботофермах" изъяли технику стоимостью более 1 миллиона гривен. Отдельно:

SIM-карты;

телекоммуникационную технику;

компьютерное оборудование.

Сейчас идет досудебное следствие.

Мощная российская "ботоферма" в Украине, фото СБУ: