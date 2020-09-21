Распространяли фейки перед выборами: СБУ разоблачила мощную российскую "ботоферму"
В Киеве и Запорожье СБУ разоблачила мощную "ботоферму", которую использовали для дестабилизации политической ситуации перед местными выборами в Украине. Руководили "ботофермой" из России.
Работу "ботоферм" организовали несколько украинцев и россиян. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Кстати 10 тысяч пророссийских ботов: СБУ разоблачила гигантскую сеть "ботоферм" в Украине
Как работали ботофермы
Кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической розни и пропаганды сепаратизма. Все для того, чтобы повлиять на настроения избирателей.
Злоумышленники использовали украинские и иностранные SIM-карты мобильной связи. На "ботофермах" создавали анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейков о политической ситуации в Украине. Продавали эти страницы через запрещенные платежные системы России.
На "ботофермах" изъяли технику стоимостью более 1 миллиона гривен. Отдельно:
- SIM-карты;
- телекоммуникационную технику;
- компьютерное оборудование.
Сейчас идет досудебное следствие.
Мощная российская "ботоферма" в Украине, фото СБУ: