У Києві та Запоріжжі СБУ викрила потужну "ботоферму", яку використовували для дестабілізації політичної ситуації перед місцевими виборами в Україні. Керували "ботофермою" з Росії.

Роботу "ботоферм" організували кілька українців та росіян. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

До речі 10 тисяч проросійських ботів: СБУ викрила гігантську мережу "ботоферм" в Україні

Як працювали ботоферми

Куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму. Все для того, аби вплинути на настрої виборців.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Зловмисники використовували українські та іноземні SIM-карти мобільного зв’язку. На "ботофермах" створювали анонімні віртуальні акаунти для поширення фейків про політичну ситуацію в Україні. Продавали ці сторінки через заборонені платіжні системи Росії.

На "ботофермах" вилучили техніку вартістю понад 1 мільйон гривень. Зокрема:

SIM-картки;

телекомунікаційну техніку;

комп’ютерне обладнання.

Наразі триває досудове слідство.

Потужна російська "ботоферма" в Україні, фото СБУ: