Президент России Владимир Путин заявил Владимиру Зеленскому, что одобренное Верховной Радой постановление о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Он утверждает, что это ставит под угрозу урегулирование войны на Донбассе.

Во время разговора с Зеленским Путин охарактеризовал постановление украинского парламента как противоречащее минским соглашениям. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Важно Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Путина

Президент Украины и лидер государства-агрессора обсудили вопросы безопасности, касающиеся всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля.

Зеленский поговорил с Путиным в том числе и о "особом статусе Донбасса", а также о законе о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины. В то же время деталей переговоров в Офисе Президента так и не раскрыли.

О чем еще говорили президенты:

о новых этапах обмена пленными и освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына,

о деталях взаимодействия по разминированию Донбасса,

о разведении войск,

об открытии новых КПП на линии соприкосновения.

Также в пресс-службе Путина рассказали, что Зеленский обсудил с ним ситуацию с пандемией коронавируса. Что интересно, в сообщении Офиса Президента Украины об этом не вспоминали.

Что известно о местных выборах в Украине 2020

15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Они состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и выводе незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом. Об этом говорилось и в так называемой формуле Штайнмайера.

Обратите внимание! Украина во время переговоров ТКГ категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Что такое формула Штайнмайера и что она предусматривает

Это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По его словам, благодаря этому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.