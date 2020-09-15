Президент Росії Володимир Путін заявив Володимиру Зеленському, що схвалена Верховною Радою постанова про проведення місцевих виборів суперечить мінським угодам. Він стверджує, що це ставить під загрозу врегулювання війни на Донбасі.

Під час розмови із Зеленським Путін охарактеризував постанову українського парламенту як таку, що суперечить мінським угодам. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Важливо Зеленський провів телефонну розмову з Путіним: про що говорили

Що відомо про телефонну розмову Зеленського і Путіна

Президент України та лідер держави-агресора обговорили безпекові питання, що стосуються всеосяжного припинення вогню з 27 липня .

. Зеленський поговорив з Путіним, зокрема, й про "особливий статус Донбасу", а також про закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України. Водночас деталей переговорів в Офісі Президента так і не розкрили.

Про що ще говорили президенти:

про нові етапи обміну полоненими і звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина,

про деталі взаємодії щодо розмінування Донбасу,

про розведення військ,

про відкриття нових КПП на лінії зіткнення.

Також у пресслужбі Путіна розповіли, що Зеленський обговорив з ним ситуацію з пандемією коронавірусу. Що цікаво, в повідомленні Офісу Президента України про це не згадували.

Що відомо про місцеві вибори в Україні 2020

15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Вони відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

Вибори на цих територіях відбудуться лише після припинення російської агресії та виведення незаконних збройних формувань. Їх призначать окремим законом. Про це мовилось і в так званій формулі Штайнмаєра.

Зверніть увагу! Україна під час переговорів ТКГ категорично заперечувала можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Що таке формула Штайнмаєра і що вона передбачає

Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.