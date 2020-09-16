В Украине 15 сентября стартовал процесс официального выдвижения кандидатов на местные выборы – на должности глав и депутатов местных советов. Документы для регистрации можно подать до 24 сентября включительно.

Выдвижение кандидатов начинается за 40 дней до дня голосования, а заканчивается за 30 дней до него. То есть с 15 по 24 сентября. Об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов.

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Территориальная избирательная комиссия может зарегистрировать кандидата на выборы или же отказать ему. Решение принимают не позднее чем на пятый день после принятия заявления о регистрации и документов кандидата.

В каких случаях могут отказать в регистрации

В случае превышения установленного количества кандидатов в депутаты.

Если у кандидата нет необходимых документов для регистрации.

Если кандидат не является гражданином Украины.

В случае, если суд признал это лицо недееспособным. Кроме того, если выдвиженец совершил тяжкое преступление, преступление против избирательных прав людей или коррупционное преступление.

ТИК может выявить обстоятельства, при которых лицо нельзя выбрать депутатом или главой совета.

На следующий день после принятия регистрации кандидат может проводить агитацию.

Главные даты местных выборов

Голосование на местных выборах состоится 25 октября.

Подсчет голосов закончится к 29 октября.

До 6 ноября объявят результаты выборов.

Если ни один кандидат на должность мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, второй тур голосования состоится 15 ноября.

Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала