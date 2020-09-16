В Украине стартовала регистрация кандидатов на местные выборы: до каких пор будет продолжаться
В Украине 15 сентября стартовал процесс официального выдвижения кандидатов на местные выборы – на должности глав и депутатов местных советов. Документы для регистрации можно подать до 24 сентября включительно.
Выдвижение кандидатов начинается за 40 дней до дня голосования, а заканчивается за 30 дней до него. То есть с 15 по 24 сентября. Об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов.
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Территориальная избирательная комиссия может зарегистрировать кандидата на выборы или же отказать ему. Решение принимают не позднее чем на пятый день после принятия заявления о регистрации и документов кандидата.
В каких случаях могут отказать в регистрации
- В случае превышения установленного количества кандидатов в депутаты.
- Если у кандидата нет необходимых документов для регистрации.
- Если кандидат не является гражданином Украины.
- В случае, если суд признал это лицо недееспособным. Кроме того, если выдвиженец совершил тяжкое преступление, преступление против избирательных прав людей или коррупционное преступление.
- ТИК может выявить обстоятельства, при которых лицо нельзя выбрать депутатом или главой совета.
На следующий день после принятия регистрации кандидат может проводить агитацию.
Главные даты местных выборов
- Голосование на местных выборах состоится 25 октября.
- Подсчет голосов закончится к 29 октября.
- До 6 ноября объявят результаты выборов.
- Если ни один кандидат на должность мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, второй тур голосования состоится 15 ноября.
Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала