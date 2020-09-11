Местные выборы во время пандемии: какие карантинные меры будут действовать на участках
Кабинет Министров утвердил порядок, согласно которому на избирательных участках будут осуществлять противоэпидемические меры. Заметим, что местные выборы в Украине должны состояться 25 октября, а в Минздраве ранее предполагали, что удар новой волны COVID-19 может прийтись на октябрь – ноябрь.
Порядок осуществления противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов правительство утвердило на своем внеочередном заседании 14 сентября, передает 24 канал.
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Как будут проходить выборы в условиях пандемии коронавируса
Участки
- На участках будут проводить опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всем лицам, которые будут заходить в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.
- На входе должны быть антисептики для рук, а также – оборудованы места для централизованного сбора и утилизации масок или перчаток.
- В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. В помещении рекомендуется одновременное пребывание избирателей из расчета не более 3 человек на один стол для выдачи бюллетеней.
- Стулья, столы, мебель, которые будет использовать избирательная комиссия, должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.
- Члены избирательной комиссии должны будут придерживаться физического дистанцирования. То есть сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга или использовать физические барьеры, например, прозрачные экраны.
- Избиратели должны придерживаться противоэпидемических мер, обработать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.
Как будут дезинфицировать участки?Каждые 2 часа на участках должны протирать дверные ручки, поручни сиденья дезинфицирующими средствами. Хотя бы раз в 4 часа должна проводиться влажная уборка помещения. Обрабатывать будут и ящики для бюллетеней, однако так, чтобы вещество не попало внутрь.
Как будут голосовать избиратели на самоизоляции
- Избиратели, которые будут находиться на самоизоляции, смогут проголосовать на дому. Для этого нужно не позднее 20 часов 23 октября подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья или пребывания на самоизоляции.
- В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины.
- Члены комиссии, которые обеспечивают голосование по месту пребывания должны быть в масках, перчатках, защитных щитках. И после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.
Что нужно знать о работе членов избирательной комиссии
- Все члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники органов, учреждений, на территории которых размещены участки должны быть обеспечены масками, перчатками, щитками и другими средствами защиты.
- В случае обнаружения COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены смогут продолжать свою работу при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.
- При наличии контакта с больным без маски, респиратора или щитка, члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию.
- К работе на специальных избирательных участках (больницах, СИЗО, тюрьмах) членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР.
- После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проведут заключительную дезинфекцию.
Важно! Принятый правительством документ дополняется переченем лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина: официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за избирательным процессом.