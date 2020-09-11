Кабинет Министров утвердил порядок, согласно которому на избирательных участках будут осуществлять противоэпидемические меры. Заметим, что местные выборы в Украине должны состояться 25 октября, а в Минздраве ранее предполагали, что удар новой волны COVID-19 может прийтись на октябрь – ноябрь.

Порядок осуществления противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов правительство утвердило на своем внеочередном заседании 14 сентября, передает 24 канал.

К теме Местные выборы 2020: какие основные изменения в голосовании следует учесть

Как будут проходить выборы в условиях пандемии коронавируса

Участки

На участках будут проводить опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всем лицам, которые будут заходить в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

На входе должны быть антисептики для рук, а также – оборудованы места для централизованного сбора и утилизации масок или перчаток.

В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. В помещении рекомендуется одновременное пребывание избирателей из расчета не более 3 человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Стулья, столы, мебель, которые будет использовать избирательная комиссия, должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

Члены избирательной комиссии должны будут придерживаться физического дистанцирования. То есть сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга или использовать физические барьеры, например, прозрачные экраны.

Избиратели должны придерживаться противоэпидемических мер, обработать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Обратите внимание! Избирателям рекомендуется не брать с собой на участок детей, а также во время голосования пользоваться личной ручкой.

Как будут дезинфицировать участки? Каждые 2 часа на участках должны протирать дверные ручки, поручни сиденья дезинфицирующими средствами. Хотя бы раз в 4 часа должна проводиться влажная уборка помещения. Обрабатывать будут и ящики для бюллетеней, однако так, чтобы вещество не попало внутрь.

Как будут голосовать избиратели на самоизоляции

Избиратели, которые будут находиться на самоизоляции, смогут проголосовать на дому. Для этого нужно не позднее 20 часов 23 октября подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья или пребывания на самоизоляции.

В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины.

Члены комиссии, которые обеспечивают голосование по месту пребывания должны быть в масках, перчатках, защитных щитках. И после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.

Что нужно знать о работе членов избирательной комиссии

Все члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники органов, учреждений, на территории которых размещены участки должны быть обеспечены масками, перчатками, щитками и другими средствами защиты.

В случае обнаружения COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены смогут продолжать свою работу при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.

При наличии контакта с больным без маски, респиратора или щитка, члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию.

К работе на специальных избирательных участках (больницах, СИЗО, тюрьмах) членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проведут заключительную дезинфекцию.

Важно! Принятый правительством документ дополняется переченем лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина: официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за избирательным процессом.