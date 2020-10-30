Конституционный суд Украины вынес решение, которым не только легализовал коррупцию, но и поставил под угрозу результаты местных выборов. Ведь теперь никто не может проверить декларации тех, кто победил на выборах, что является необходимой процедурой для официального назначения на должности.

Сайт 24 канала рассказывает, что будет с результатами местных выборов, как на них повлияет решение КСУ и возможно ли это исправить.

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Почему результаты выборов оказались под угрозой

Дело в том, что КСУ своим решением лишил НАПК большинства полномочий, а главное, возможности проверять электронные декларации, которые подают чиновники или кандидаты на различные должности. Впрочем, глава НАПК Александр Новиков объясняет, что Конституционный Суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности, но без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Как известно, по антикоррупционному законодательству кандидаты не подают декларации, потому что неизвестно, выберут их или нет, а вот уже после избрания на должность в 15-дневный срок они должны подать декларацию о своих доходах и имуществе. И это условие никто не отменял, в отличие от полномочий НАПК.

На заседании Кабмина при участии Владимира Зеленского приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Мы расспросили экспертов, какие все это будет иметь последствия для местных выборов и чего ожидать.

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Что говорят эксперты

Эксперты говорят, что в НАПК все же немного преувеличивают и местные выборы решение КСУ не заблокирует, а провести специальные проверки новоизбранных глав все же будет можно.

Александр Кудрявцев, адвокат, управляющий АБ "Александра Кудрявцева", говорит, что эта ситуация уже решена, ведь Кабмин и президент возобновили полномочия НАПК и обязали его обеспечить проведение специальных проверок. Он добавляет, что в то же время, отсутствие в НАПК доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности, никоим образом не повлияло бы на работу новоизбранных мэров городов и глав областных и районных советов.

В соответствии с "перечнем должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков" спецпроверка не проводится в отношении кандидатов на должность президента, кандидатов в народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады АР Крым, местных советов и на должности сельских, поселковых, городских глав,

– пояснил Кудрявцев.

Назар Гарасимчук, юрист АО "Matviyiv&Partners", рассказывает, что специальная проверка является комплексом мероприятий, который заключается в выяснении 9-ю государственными органами, в т. ч. НАПК, правильности информации поданной лицом, претендующим на занятие определенной должности.

Считаю безосновательно преувеличенной оценку НАПК последствий решения КСУ относительно фактического блокирования таким реализации результатов местных выборов. Зато, по моему мнению, решение КСУ не будет препятствовать проведению специальной проверки, а лишь исключает осуществления одного этапа такой (проверки деклараций), что не означает, что такая проверка не может быть проведена во всех других частях,

– говорит Герасимчук.

Он добавляет, что специальная проверка может осуществляться в предусмотренном законом порядке после приведенного решения КСУ, поэтому при наличии положительных результатов таковой, лица, которые победили на местных выборах, смогут приступить к осуществлению своих полномочий.

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация политических Наук", объясняет, что решение Конституционного суда уже привело к масштабному политическому кризису, который касается далеко не только местных выборов. Также новоизбранные депутаты и главы местного самоуправления в любом случае не смогут приступить к выполнению своих полномочий без голосования Верховной Рады, ведь у нас до сих пор не утверждено новое административное деление. Для завершения реформы административно-территориального устройства Верховная Рада еще должна проголосовать за проект закона №3651-д от 06.10.2020 года, который предусматривает непрерывность реализации задач и полномочий органов власти и местного самоуправления после проведенных местных выборов.