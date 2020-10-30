Конституційний суд України виніс рішення, яким не лише легалізував корупцію, а й поставив під загрозу результати місцевих виборів. Адже тепер ніхто не може перевірити декларації тих, хто переміг на виборах, що є необхідною процедурою для офіційного призначення на посади.

Сайт 24 каналу розповідає, що буде з результатами місцевих виборів, як на них вплине рішення КСУ ті чи можливо це виправити.

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Чому результати виборів опинилися під загрозою

Справа в тому, що КСУ своїм рішенням позбавив НАЗК більшості повноважень, а головне, можливості перевіряти електронні декларації, які подають чиновники чи кандидати на різні посади. Втім, голова НАЗК Олександр Новіков пояснює, що Конституційний Суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади, але без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

Як відомо, за антикорупційним законодавством кандидати не подають декларації, тому що невідомо, виберуть їх чи ні, а от вже після обрання на посаду у 15-денний термін вони повинні подати декларацію про свої статки та майно. І цю умову ніхто не скасовував, на відміну від повноважень НАЗК.

На засіданні Кабміну за участі Володимира Зеленського ухвалили розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Ми розпитали експертів, які все це будет мати наслідки для місцевих виборів та чого очікувати.

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Що кажуть експерти

Експерти кажуть, що у НАЗК все ж трохи перебільшують і місцеві вибори рішення КСУ не заблокує, а провести спеціальні перевірки новообраних голів все ж буде можна.

Олександр Кудрявцев, адвокат, керуючий АБ "Олександра Кудрявцева", каже, що ця ситуація вже вирішена, адже Кабмін та президент поновили повноваження НАЗК та зобов’язали його забезпечити проведення спеціальних перевірок. Він додає, що в той же час, відсутність у НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади, жодним чином не вплинуло б на роботу новообраних мерів міст та очільників обласних та районних рад.

Відповідно до "Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків" спецперевірка не проводиться щодо кандидатів на посаду президента, кандидатів у народні депутати України, депутати Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, – пояснив Кудрявцев.

Назар Гарасимчук, юрист АО «Matviyiv&Partners», розповідає, що спеціальна перевірка є комплексом заходів, який полягає у з'ясовуванні 9-ма державними органами, у т.ч. НАЗК, правильності інформації поданої особою, яка претендує на зайняття певної посади.

Вважаю безпідставно перебільшеною оцінку НАЗК наслідків рішення КСУ щодо фактичного блокування таким реалізації результатів місцевих виборів. Натомість, на мою думку, рішення КСУ не перешкоджатиме проведенню спеціальної перевірки, а лише виключає здійснення одного етапу такої (перевірки декларацій), що не означає, що така перевірка не може бути проведена в усіх інших частинах, – говорить Герасимчук.

Він додає, що спеціальна перевірка може здійснюватися у передбаченому законом порядку опісля наведеного рішення КСУ, тому за наявності позитивних результатів такої, особи, які перемогли на місцевих виборах, зможуть приступити до здійснення своїх повноважень.

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", пояснює, що рішення Конституційного суду вже призвело до масштабної політичної кризи, яка стосується далеко не тільки місцевих виборів. Також новообрані депутати і голови місцевого самоврядування у будь-якому разі не зможуть приступити до виконання своїх повноважень без голосування Верховної Ради, адже у нас досі не затверджений новий адміністративний поділ. Для завершення реформи адміністративно-територіального устрою Верховна Рада ще має проголосувати за проєкт закону №3651-д від 06.10.2020 року, який передбачає безперервність реалізації завдань і повноважень органів влади і місцевого самоврядування після проведених місцевих виборів.